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Intensa actividad en los diferentes campeonatos de Liga Santafesina

Se vienen los cruces en el Clausura de reserva del Lautaro Fagioli, mientras que se reanuda la acción en la Copa Concejo 0.0%

11 de noviembre 2026 · 08:21hs
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En la divisional reserva se viene la hora de la verdad en el Clausura Lautaro Fagioli.

En la divisional reserva se viene la hora de la verdad en el Clausura Lautaro Fagioli.

Se viene una intensa semana en los diferentes estamentos de los campeonatos liguistas. En cuanto al Torneo Clausura Lautaro Fagioli de reserva A se disputarán los cruces de los playoffs, mientras que también será el turno de darle continuidad a la Copa Concejo 0.0%. También se ratificaron cuando se disputarán los cotejos válidos por el certamen de Primera A y los cruces del octogonal en reserva B.

En el Clausura de Reserva A Lautaro Fagioli

Este miércoles comenzará a desarrollarse la etapa de eliminación directa del campeonato de la División Reserva de la A liguista, donde El Quillá será anfitrión de Cosmos en el predio El Tiburón. El jueves se jugarán los tres encuentros restantes, donde en el barrio Mataderos se disputará una nueva edición del Clásico de San Justo.

Este miércoles 11, a las 16, si las condiciones climáticas así lo permiten, en el predio el Tiburón de la autopista, El Quillá se medirá con Cosmos. Por su parte, el jueves 12 de noviembre, a las 16, en el predio 4 de Junio, Colón de Santa Fe se medirá con La Salle Jobson. A las 20.30, Sanjustino será anfitrión de Colón de San Justo en barrio Mataderos, y a partir de las 21, en el estadio Lolo Bossio, Nobleza de Recreo jugará con Gimnasia y Esgrima de Ciudadela.

Por otro lado, el viernes con el Clásico de Recreo, uno de los grandes atractivos de nuestro fútbol, comienzan a desarrollarse los cruces de eliminación directa que determinarán al nuevo campeón de la máxima división de la Liga Santafesina: El Depor Nobleza recibe a La Perla, mientras que el sábado se disputarán los tres encuentros restantes de esta Primera Fase de los Playoffs del Clausura Lautaro Fagioli. En Cabaña Leiva y a todo o nada, se juega el Clásico de los Colegios.

El viernes 13, a las 21, Nobleza jugará con La Perla del Oeste, y el sábado 14, a las 15, completarán La Salle Jobson con Ateneo Inmaculada en Cabaña Leiva; Juventud Unida de Candioti con Ciclón Racing, y Unión de Santa Fe con Cosmos en el predio la Tatenguita.

En la Copa Concejo Municipal 0.0%

Esta semana se reanudará la acción en el certamen organizado por la Liga Santafesina, el Concejo de Santa Fe y CCU Argentina, precisamente, continuarán jugándose los Octavos de Final que ya tiene dos clasificados, Vecinal Gálvez y Los Canarios. Este jueves 12 de noviembre en el predio Nery Pumpido se disputarán dos encuentros. En la última hora se confirmó un nuevo juego.

En primer turno y desde las 20, se medirán Academia Andrés Cabrera y Sportivo Guadalupe, donde el ganador se cruzará ante Vecinal Gálvez que llega de derrotar al Deportivo Santa Rosa.

Seguidamente, desde las 22, se enfrentarán Colón y la Universidad Nacional del Litoral, donde el vencedor jugará ante el que gane la serie entre Colón de San Justo y La Perla del Oeste.

El viernes 13 de noviembre, también en el predio de la Liga pero desde la 21.30, chocarán Náutico El Quillá y Nacional en busca de meterse en los Cuartos, donde el ganador se medirá ante Newell’s o Unión.

La acción en los campeonatos de Primera B

El próximo fin de semana se conocerán los finalistas del campeonato de la División Reserva de la B liguista, luego de que el viernes Nuevo Horizonte reciba a Santa Fe para iniciar los cruces de Semifinales. El sábado, en tanto, Banco será anfitrión de El Cadi en Aristóbulo del Valle al diez mil. El viernes 13, a las 20.30, Nuevo Horizonte se medirá con Santa Fe FC, y el sábado 14, a las 14, en Altos del Valle, se medirán Banco Provincial con El Cadi de Rincón.

El próximo sábado quedará determinada la gran Final del Octogonal del torneo Clausura 2026 de la Segunda División de la Liga Santafesina: Las Semifinales se jugarán a la misma hora, donde el campeón del Apertura recibirá al Santo de las Quintas y donde el Turquesa será anfitrión del Griego.

En concreto, el sábado 14, a las 16, Santa Fe FC jugará frente a San Cristóbal en el predio Nery Pumpido, y Nuevo Horizonte lo hará con Atenas de Santo Tomé en Casa Turquesa.

Liga Santafesina Clausura Lautaro Fagioli
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