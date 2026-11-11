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Unión analiza cambios y ya trabaja en la búsqueda del arquero de un grande

Matías Mansilla regresará a Estudiantes, mientras que todavía no hay definiciones sobre Federico Gomes Gerth. En Unión pica en punta un nuevo arquero.

Ovación

Por Ovación

11 de noviembre 2026 · 08:55hs
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Unión analiza cambios y ya trabaja en la búsqueda del arquero de un grande

La reconstrucción del plantel de Unión para la próxima temporada empieza a ofrecer algunas señales concretas. Uno de los puestos que tendrá movimientos es el arco, donde Matías Mansilla no continuaría y regresará a Estudiantes de La Plata, mientras que el futuro de Federico Gomes Gerth todavía no está definido. En ese contexto, hay un nombre que genera coincidencias entre las distintas partes: Rodrigo Rey.

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Mansilla tiene prácticamente definido su regreso al Pincha. La institución platense pretende recuperar parte de la inversión mediante la venta de un porcentaje de su ficha o de la totalidad de los derechos económicos, una alternativa que Unión no está dispuesto a afrontar.

A esa cuestión se suma que la evaluación dirigencial sobre el rendimiento del arquero no habría sido satisfactoria, por lo que tampoco existiría una intención firme de realizar un esfuerzo económico para retenerlo.

Gomes Gerth, otra incógnita en el arco de Unión

La situación de Federico Gomes Gerth es diferente. El arquero logró recuperarse de la grave lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas y volvió a sumar minutos, pero también finaliza su vínculo contractual con Unión.

Por ahora, no hay certezas respecto de su continuidad ni sobre la posibilidad de que la dirigencia realice una propuesta para retenerlo. De esta manera, el club analiza alternativas y apunta a incorporar un guardameta con experiencia.

Rodrigo Rey, el nombre que genera consenso en Unión

En ese escenario, según contó Radio Gol (FM 96.7), aparece Rodrigo Rey, actualmente en Independiente, quien perdió su condición de titular ante el uruguayo Santiago Mele. El arquero de 35 años cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol argentino e internacional.

Rey se formó en River, debutó profesionalmente en Newell's y posteriormente pasó por Godoy Cruz, PAOK de Grecia, Pachuca de México y Gimnasia La Plata. En 2023 llegó a Independiente, donde consiguió consolidarse y llegó a portar la cinta de capitán.

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La particularidad es que Mele, quien hoy ocupa el lugar que dejó Rey en el equipo de Avellaneda, tuvo un destacado paso por Unión. Sus actuaciones en Santa Fe le permitieron dar el salto a Junior de Barranquilla y posteriormente recibir convocatorias a la selección uruguaya.

Por ahora, Rodrigo Rey aparece como una preferencia compartida para custodiar el arco tatengue, aunque todavía no hay negociaciones confirmadas ni una operación encaminada.

La salida de Mansilla, la indefinición sobre Gomes Gerth y la búsqueda de un arquero experimentado forman parte de los primeros movimientos de una renovación que Unión pretende llevar adelante durante el extenso receso.

Unión arquero Rodrigo Rey
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