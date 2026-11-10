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Marcos Camino, un hincha de Colón que dejó su huella en la historia del club

El líder de Los Palmeras, fallecido este martes a los 76 años, fue un reconocido hincha de Colón y uno de los protagonistas de la identificación entre la música santafesina y el pueblo sabalero.

10 de noviembre 2026 · 17:45hs
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Marcos Camino, un hincha de Colón que dejó su huella en la historia del club

La historia de Marcos Camino con Colón excedió largamente su condición de hincha. El histórico acordeonista y referente de Los Palmeras fue uno de los rostros más reconocibles de la pasión sabalera y, junto con la banda, protagonizó un vínculo que durante años pareció inseparable: el de la cumbia santafesina con la identidad rojinegra.

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Su fallecimiento, este martes a los 76 años, vuelve a poner en primer plano una relación que tuvo momentos inolvidables, celebraciones compartidas, acercamientos dirigenciales y también desencuentros que terminaron afectando el vínculo entre el grupo musical y la institución.

El punto más alto de esa identificación quedó grabado para siempre el 9 de noviembre de 2019, en Asunción del Paraguay. Aquella noche, antes de la final de la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle, Los Palmeras hicieron sonar "Soy Sabalero" en el estadio La Nueva Olla. Miles de hinchas acompañaron la canción y transformaron la escena en una postal que recorrió el mundo.

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Colón perdió aquella final por 3-1, pero la actuación de la banda quedó incorporada a la memoria colectiva del pueblo rojinegro. Fue mucho más que un espectáculo musical: representó la unión entre dos símbolos profundamente arraigados en Santa Fe.

De la identificación a los encuentros con la dirigencia de colón

La relación de Camino con Colón también tuvo su capítulo institucional. En distintos momentos existieron acercamientos con el expresidente José Vignatti, en encuentros que fueron propiciados por Sandra, esposa del músico, y que tuvieron como contexto aniversarios importantes tanto para el club como para Los Palmeras.

La esposa de Marcos Camino fue al arhivo y agigantó la polémica con el presidente de Colón.

La esposa de Marcos Camino fue al arhivo y agigantó la polémica con el presidente de Colón.

Sin embargo, el vínculo no estuvo exento de diferencias. Una de las cuestiones que trascendió públicamente fue la discusión sobre las actuaciones de la banda en acontecimientos organizados por la institución. Desde el entorno del grupo se había señalado que Vignatti pretendía que Los Palmeras participaran gratuitamente de esos eventos.

Las diferencias quedaron expuestas cuando el conjunto no formó parte de algunas celebraciones vinculadas con los festejos por la primera estrella de Colón, conseguida el 4 de junio de 2021, cuando derrotó 3-0 a Racing en la final de la Copa de la Liga Profesional disputada en San Juan.

La foto con Lerche que provocó una fuerte reacción

Uno de los episodios más controvertidos ocurrió en agosto de 2022. Una fotografía de Marcos Camino abrazado a Germán Lerche, presidente de Colón entre 2006 y 2013, se viralizó en las redes sociales y provocó una fuerte reacción de los hinchas.

La imagen generó malestar porque la gestión de Lerche había terminado en medio de una profunda crisis institucional, económica y deportiva. En noviembre de 2013, el equipo no se presentó a jugar ante Atlético de Rafaela por un conflicto salarial y, posteriormente, el club terminó descendiendo a la Primera Nacional en 2014. Lerche dejó la presidencia en medio de cuestionamientos a su administración.

La repercusión de aquella fotografía tuvo consecuencias inmediatas: la dirigencia de Colón decidió retirar la gigantografía de Los Palmeras que estaba ubicada en el ingreso al sector de plateas del estadio Brigadier López.

Aquella imagen representó un quiebre en la relación entre una parte importante de la hinchada y el grupo musical. Incluso, meses antes habían circulado fotografías de Camino junto a Vignatti que alimentaban la posibilidad de una reconciliación.

Una frase que también generó polémica

El distanciamiento tuvo otro episodio en junio de 2022, durante una presentación de Los Palmeras en los festejos por el aniversario de Paraná.

En medio del pedido del público para que interpretaran "Soy Sabalero", Camino realizó comentarios irónicos sobre el presente futbolístico de Colón y la eliminación ante Patronato por la Copa Argentina. Sus palabras provocaron críticas en las redes sociales y reavivaron el debate sobre la relación entre la banda y los simpatizantes rojinegros.

Aunque el músico había apelado al humor y al folklore futbolero, hubo hinchas que consideraron desafortunadas sus expresiones, especialmente por una comparación que utilizó durante el espectáculo.

Una historia que quedó más allá de las diferencias

Con el paso del tiempo, las polémicas fueron ocupando un lugar en una relación que había nacido desde un sentimiento compartido. Pero hay imágenes que difícilmente puedan borrarse: Los Palmeras en Asunción, el estadio repleto cantando "Soy Sabalero", la camiseta rojinegra y una canción que terminó convirtiéndose en una marca registrada de Colón.

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Marcos Camino fue hincha de Colón y llevó esa pasión a los escenarios, a las canciones y a una de las noches más importantes de la historia deportiva del club. Su relación con el Sabalero tuvo desencuentros, discusiones y distancias, pero también dejó una huella cultural que trascendió los resultados y las dirigencias.

Porque si algo quedó demostrado aquella noche de noviembre de 2019 es que, más allá de lo que sucediera dentro de la cancha, había una canción que ya pertenecía para siempre al pueblo rojinegro.

Colón Marcos Camino Los Palmeras
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