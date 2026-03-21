Sin acción en la Liga Santafesina por las intensas lluvias

Las intensas precipitaciones obligaron a postergar la jornada en todas las categorías en la Liga Santafesina. La actividad pasará al próximo fin de semana.

Las inclemencias del tiempo obligó a suspender la actividad en la A y B de Liga Santafesina.

El fútbol de la Liga Santafesina de Fútbol deberá esperar. Las fuertes lluvias que azotaron a Santa Fe y la región en las últimas horas derivaron en la suspensión total de la fecha prevista para este sábado.

La decisión alcanzó a los encuentros de Primera División y Reserva, tanto de la A como de la B, en un contexto marcado por la gran cantidad de agua acumulada. En algunos sectores, las precipitaciones superaron los 100 milímetros, dejando canchas completamente anegadas y accesos intransitables.

Canchas inundadas y accesos complicados en Liga Santafesina

El panorama en los distintos predios fue determinante. Los clubes reportaron campos de juego en malas condiciones, con sectores cubiertos de agua y dificultades para el ingreso a los estadios, lo que hacía inviable el normal desarrollo de la jornada.

Además, varios terrenos venían siendo sometidos a tareas de mantenimiento, por lo que disputar los partidos en estas condiciones podía generar daños aún mayores y comprometer el resto de la temporada.

Una medida lógica y consensuada

Desde la organización optaron por priorizar la seguridad de jugadores, árbitros y público, en una determinación que contó con el respaldo de las instituciones. Las condiciones climáticas adversas, sumadas al riesgo de lesiones, terminaron de inclinar la balanza hacia la suspensión.

Reprogramación en agenda en la Liga Santafesina

Según se informó, la fecha será reprogramada para el próximo sábado, manteniendo el cronograma original, siempre y cuando el clima acompañe y los campos de juego logren recuperarse.

Por lo pronto, la pelota quedó en pausa. El fútbol liguista, ese que cada fin de semana moviliza a los barrios, tendrá que esperar unos días más para volver a rodar.