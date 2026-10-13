La Corte Suprema de Santa Fe cambia de era: Falistocco se va y avanza el recambio

El histórico ministro se retirará en noviembre, después de 35 años en el tribunal. La llegada de nuevos integrantes y la anunciada salida de Rafael Gutiérrez marcarán una nueva etapa en la conducción de la Justicia provincial

La Corte Suprema provincial encara el tramo final de su reestructuración con el retiro de miembros históricos.

De aquí a fin de año, la Corte Suprema de Santa Fe transitará una etapa de decisiones que completarán su nueva composición y redefinirán el rumbo de la Justicia provincial .

En ese contexto, Roberto Falistocco materializará su alejamiento entre el 20 y el 25 de noviembre próximo . Según pudo saber La Capital , concluirá previamente el proceso administrativo para su jubilación y evaluará el caudal de trabajo pendiente.

Casi un año atrás, el magistrado había adelantado a este diario su decisión de retirarse en noviembre de 2026, tras dejar afianzada la reforma del fuero Laboral, entre otros objetivos.

El balance de Falistocco

Al efectivizar su salida, Falistocco cumplirá tres décadas y media en el tribunal y siete mandatos como presidente. Sobre la labor del cuerpo en los últimos años, resaltó la implementación del expediente digital y la transición hacia sistemas orales y públicos en los fueros Civil y Penal, lo que mejoró la transparencia y redujo los tiempos procesales.

Si bien destacó la incorporación de peritos médicos oficiales en la reciente reforma del Código Procesal Laboral, advirtió que el número de jueces es insuficiente para procesar el elevado volumen de causas actuales.

Sobre el servicio de justicia en Santa Fe, Falistocco trazó un balance positivo en un escenario donde “nada escapa a la labor de los magistrados”.

El recambio en la Corte Suprema

A principios de septiembre pasado, el cuerpo tomó juramento a Diego Maciel en reemplazo del jubilado Eduardo Spuler, en cumplimiento de los acuerdos institucionales previstos en los artículos 89 y 121 de la Constitución provincial.

A él se sumarán Jorgelina Genghini (por Falistocco) y Aldo Alurralde, en lugar de Rafael Gutiérrez, actual presidente de la Corte, quien meses atrás adelantó que también dejará el cargo a fines de 2026.

En febrero de 2025, la Asamblea Legislativa había aprobado con amplia mayoría los pliegos de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder.

Los tres ingresaron para reemplazar a Mario Netri -quien se retiró en diciembre de 2024- y a María Angélica Gastaldi -saliente en abril de 2025-, además de ocupar el sillón creado por la reforma judicial que amplió de seis a siete los miembros del tribunal.

La flamante Constitución de Santa Fe, por su parte, introdujo modificaciones estructurales en el funcionamiento del Poder Judicial y en el régimen de permanencia de sus magistrados (estableció un límite de 75 años como edad máxima obligatoria).

Lo que viene

Gutiérrez, por su parte, alimenta las expectativas sobre sus próximos pasos antes de que concluya 2026; de hecho, no descartó postularse a la Cámara de Diputados de la provincia.

“Si voy como candidato, mi único compromiso es con la ley, con la Constitución y con los trabajadores”, reconoció sobre el lugar -del tercero al quinto- que le reservarían referentes de la conducción del peronismo para los comicios provinciales. Bajo el esquema de reparto por sistema D'Hondt, tendría un escaño asegurado.

En 2018, Gutiérrez ya había admitido ofrecimientos para competir por la Gobernación en representación del PJ.

Por ese antecedente, una eventual candidatura suya no genera sorpresa en los pasillos de la Casa Gris, en los despachos judiciales ni en el peronismo.

A su vez, con las últimas juras y las salidas escalonadas ya programadas para el cierre de 2026, el gobierno provincial completa la reconfiguración del máximo tribunal con más de la mitad de sus integrantes renovados.