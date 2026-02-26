Uno Santa Fe | Unión | Unión

¿Quién arbitra la visita de Unión a Instituto por la fecha 8 del Torneo Apertura?

Unión enfrentará a Instituto este domingo desde las 19.30 en el Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Sebastián Zunino.

26 de febrero 2026 · 12:22hs
Unión ya conoce la terna arbitral para su compromiso de la octava fecha de la Torneo Apertura. El encuentro se jugará este domingo desde las 19.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, en una prueba exigente ante Instituto Atlético Central Córdoba, que buscará hacerse fuerte de local y frenar la proyección ofensiva del Tate.

Terna arbitral confirmada

La Liga Profesional designó a Sebastián Zunino como árbitro principal, acompañado por Walter Ferreyra y Federico García como asistentes. El cuarto árbitro será Jorge Etem, mientras que la supervisión tecnológica del VAR estará a cargo de Silvio Trucco y el AVAR será Miguel Savorani.

Zunino llega con experiencia en partidos de alta intensidad y su rol será clave para mantener el control en un duelo donde la presión de la hinchada cordobesa y la intensidad táctica del Tate prometen exigencias constantes.

Contexto futbolístico del partido

Unión afronta la visita con la intención de mantener su estructura defensiva y afinar la salida desde el mediocampo, mientras busca generar superioridades en los últimos 25 metros. La movilidad de sus extremos y la capacidad de sus mediocampistas para filtrar pases serán determinantes frente a un rival que suele compactar líneas y jugar de contraataque.

Por su parte, Instituto aprovechará su localía y su presión sobre la primera línea del adversario, apostando a un esquema que combine recuperación rápida del balón con transiciones veloces hacia los delanteros. La coordinación defensiva y la ocupación de espacios serán factores determinantes para que ambos equipos busquen quedarse con los tres puntos.

Datos del partido

  • Unión vs. Instituto
  • Fecha y hora: Domingo 1 de marzo, 19.30
  • Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba, Argentina)
  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Asistentes: Walter Ferreyra y Federico García
  • Cuarto árbitro: Jorge Etem
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Miguel Savorani

El duelo representa un examen táctico y físico para Unión, que necesitará equilibrio entre presión alta, salida limpia y eficacia en la finalización, mientras Instituto buscará imponer su dinámica y consolidar su rendimiento de local en la Zona A del Torneo Apertura.

