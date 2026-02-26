El gobierno provincial confirmó que descontará el día a los docentes que adhieran al paro del lunes

Quienes se plieguen a la medida de fuerza también perderán el premio a la Asistencia Perfecta

La provincia le descontará el día a los docentes que participen del paro

E l gobierno provincial definió que le descontará el día a los docentes que este lunes se adhieran al paro dispuesto por los gremios del sector en rechazo a la oferta salarial de la administración de Maximiliano Pullaro.

Se estima que el mecanismo para evitar el descuento será similar a ocasiones anteriores: quienes vayan a trabajar deberían firmar una declaración jurada. Eso les permitiría también no perder el premio a la Asistencia Perfecta.

En las escuelas esperaban que el Ministerio de Educación notificara sí esta va a ser la modalidad que se use este lunes.

La semana pasada la asamblea provincial de Amsafé decidió por amplia mayoría el inicio de un plan de lucha que incluye la adhesión al paro nacional previsto por la Ctera para el 2 de marzo.

El gobierno dijo que igualmente garantizará el inicio de clases y mantendrá las escuelas abiertas el lunes. La decisión de descontar el día apunta a restarle fuerza al paro. Además, la adhesión a la medida de fuerza implica la pérdida del premio a la Asistencia Perfecta.

