Uno Santa Fe | Santa Fe | Provincia

El gobierno provincial confirmó que descontará el día a los docentes que adhieran al paro del lunes

Quienes se plieguen a la medida de fuerza también perderán el premio a la Asistencia Perfecta

26 de febrero 2026 · 11:06hs
La provincia le descontará el día a los docentes que participen del paro 

gentileza

La provincia le descontará el día a los docentes que participen del paro 

El gobierno provincial definió que le descontará el día a los docentes que este lunes se adhieran al paro dispuesto por los gremios del sector en rechazo a la oferta salarial de la administración de Maximiliano Pullaro.

Se estima que el mecanismo para evitar el descuento será similar a ocasiones anteriores: quienes vayan a trabajar deberían firmar una declaración jurada. Eso les permitiría también no perder el premio a la Asistencia Perfecta.

En las escuelas esperaban que el Ministerio de Educación notificara sí esta va a ser la modalidad que se use este lunes.

La semana pasada la asamblea provincial de Amsafé decidió por amplia mayoría el inicio de un plan de lucha que incluye la adhesión al paro nacional previsto por la Ctera para el 2 de marzo.

El gobierno dijo que igualmente garantizará el inicio de clases y mantendrá las escuelas abiertas el lunes. La decisión de descontar el día apunta a restarle fuerza al paro. Además, la adhesión a la medida de fuerza implica la pérdida del premio a la Asistencia Perfecta.

• LEER MÁS: Cruce de planillas: el ministro de Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento

Provincia descuento docentes paro Asistencia Perfecta
Noticias relacionadas
La lancha apareció a la deriva

Hallaron en el río el cuerpo sin vida del empresario de Reconquista Marcelo Boschi

Nuevos ganadores con el Quini 6

Tres apostadores se llevaron mas de $2.780 millones en el Quini 6: uno de ellos es santafesino

Un camión quedó colgado del puente de la ruta nacional A012 sobre la autopista Rosario-Santa Fe. El tránsito se cortó el jueves 26 de febrero de 2026.

Grave siniestro en la autopista Rosario-Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Legislatura santafesina

Paso clave para el recambio de la Corte: la Legislatura vota los pliegos de los nuevos jueces

Lo último

Medrán se refirió a Ferro: Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia

Medrán se refirió a Ferro: "Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia"

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

UDA convoca a un paro nacional para el próximo 2 de marzo

UDA convoca a un paro nacional para el próximo 2 de marzo

Último Momento
Medrán se refirió a Ferro: Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia

Medrán se refirió a Ferro: "Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia"

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

UDA convoca a un paro nacional para el próximo 2 de marzo

UDA convoca a un paro nacional para el próximo 2 de marzo

¿Quién arbitra la visita de Unión a Instituto por la fecha 8 del Torneo Apertura?

¿Quién arbitra la visita de Unión a Instituto por la fecha 8 del Torneo Apertura?

Detuvieron a un policía por la muerte de su esposa de un balazo en la cabeza en Recreo

Detuvieron a un policía por la muerte de su esposa de un balazo en la cabeza en Recreo

Ovación
Día clave en Colón para saber si Medrán contará con Lago y Bonansea

Día clave en Colón para saber si Medrán contará con Lago y Bonansea

Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

Un sanjavierino se adjudicó la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Un sanjavierino se adjudicó la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Capibaras XV llega a Santa Fe para jugar con la franquicia brasileña

Capibaras XV llega a Santa Fe para jugar con la franquicia brasileña

El Yacht Club Santa Fe cumplió 90 años y tiene acciones para festejarlo

El Yacht Club Santa Fe cumplió 90 años y tiene acciones para festejarlo

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos