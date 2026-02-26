Uno Santa Fe | Unión | FIFA

Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

El Tatengue fue inhibido por FIFA y no podrá incorporar jugadores en el mercado de pases de invierno, al menos hasta abonar la suma de 80 mil dólares.

Ovación

Por Ovación

26 de febrero 2026 · 09:47hs
Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

Unión quedó oficialmente inhibido por la FIFA debido a una deuda vinculada al contrato de José Angulo. La sanción le impide inscribir refuerzos en el próximo mercado de pases, al menos hasta regularizar un pasivo que ronda los 80.000 dólares.

La notificación se conoció este miércoles, cuando la entidad rojiblanca apareció en la nómina oficial de clubes con prohibición para incorporar futbolistas por incumplimientos económicos. El impacto es directo sobre la planificación deportiva del segundo semestre.

El detalle de la deuda

Según pudo saber Diario UNO, el monto adeudado asciende a aproximadamente 80.000 dólares, correspondientes a un contrato pactado en moneda extranjera y abonado mensualmente. El delantero ecuatoriano apenas disputó un partido oficial antes de sufrir la rotura de meniscos en la rodilla derecha, lesión que frustró su continuidad y terminó encareciendo una apuesta que no tuvo retorno deportivo. Desde el punto de vista reglamentario, la inhibición se mantendrá hasta que Unión cancele la totalidad del compromiso o alcance un acuerdo formal reconocido por los órganos competentes.

LEER MÁS: Unión visita a Sarmiento, con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Un mercado condicionado

La restricción limita el margen de maniobra de la dirigencia para el mercado invernal. La incorporación de Angulo, avalada en su momento por el entonces entrenador Cristian González, apuntaba a sumar potencia física y profundidad en el último tercio, pero la lesión temprana alteró por completo el escenario. Hoy, más allá de lo futbolístico, el desafío es financiero: saldar la deuda y recuperar la capacidad de incorporar para no hipotecar la competitividad del plantel en la segunda parte de la temporada.

FIFA Unión José Angulo mercado de pases
Noticias relacionadas
¿quien arbitra la visita de union a instituto por la fecha 8 del torneo apertura?

¿Quién arbitra la visita de Unión a Instituto por la fecha 8 del Torneo Apertura?

Unión y Sarmiento protagonizan un historial totalmente equilibrado.

El historial sin diferencias entre Unión y Sarmiento en Primera División

Unión juega ante Sarmiento en Junín.

Unión visita a Sarmiento, con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Los convocados en Unión.

Los convocados en Unión para el encuentro frente a Sarmiento

Lo último

Medrán se refirió a Ferro: Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia

Medrán se refirió a Ferro: "Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia"

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

UDA convoca a un paro nacional para el próximo 2 de marzo

UDA convoca a un paro nacional para el próximo 2 de marzo

Último Momento
Medrán se refirió a Ferro: Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia

Medrán se refirió a Ferro: "Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia"

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

UDA convoca a un paro nacional para el próximo 2 de marzo

UDA convoca a un paro nacional para el próximo 2 de marzo

¿Quién arbitra la visita de Unión a Instituto por la fecha 8 del Torneo Apertura?

¿Quién arbitra la visita de Unión a Instituto por la fecha 8 del Torneo Apertura?

Detuvieron a un policía por la muerte de su esposa de un balazo en la cabeza en Recreo

Detuvieron a un policía por la muerte de su esposa de un balazo en la cabeza en Recreo

Ovación
Día clave en Colón para saber si Medrán contará con Lago y Bonansea

Día clave en Colón para saber si Medrán contará con Lago y Bonansea

Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

Un sanjavierino se adjudicó la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Un sanjavierino se adjudicó la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Capibaras XV llega a Santa Fe para jugar con la franquicia brasileña

Capibaras XV llega a Santa Fe para jugar con la franquicia brasileña

El Yacht Club Santa Fe cumplió 90 años y tiene acciones para festejarlo

El Yacht Club Santa Fe cumplió 90 años y tiene acciones para festejarlo

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos