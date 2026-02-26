Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

El Tatengue fue inhibido por FIFA y no podrá incorporar jugadores en el mercado de pases de invierno, al menos hasta abonar la suma de 80 mil dólares.

Unión quedó oficialmente inhibido por la FIFA debido a una deuda vinculada al contrato de José Angulo . La sanción le impide inscribir refuerzos en el próximo mercado de pases , al menos hasta regularizar un pasivo que ronda los 80.000 dólares.

La notificación se conoció este miércoles, cuando la entidad rojiblanca apareció en la nómina oficial de clubes con prohibición para incorporar futbolistas por incumplimientos económicos. El impacto es directo sobre la planificación deportiva del segundo semestre.

El detalle de la deuda

Según pudo saber Diario UNO, el monto adeudado asciende a aproximadamente 80.000 dólares, correspondientes a un contrato pactado en moneda extranjera y abonado mensualmente. El delantero ecuatoriano apenas disputó un partido oficial antes de sufrir la rotura de meniscos en la rodilla derecha, lesión que frustró su continuidad y terminó encareciendo una apuesta que no tuvo retorno deportivo. Desde el punto de vista reglamentario, la inhibición se mantendrá hasta que Unión cancele la totalidad del compromiso o alcance un acuerdo formal reconocido por los órganos competentes.

LEER MÁS: Unión visita a Sarmiento, con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Un mercado condicionado

La restricción limita el margen de maniobra de la dirigencia para el mercado invernal. La incorporación de Angulo, avalada en su momento por el entonces entrenador Cristian González, apuntaba a sumar potencia física y profundidad en el último tercio, pero la lesión temprana alteró por completo el escenario. Hoy, más allá de lo futbolístico, el desafío es financiero: saldar la deuda y recuperar la capacidad de incorporar para no hipotecar la competitividad del plantel en la segunda parte de la temporada.