Detuvieron a un policía por la muerte de su esposa de un balazo en la cabeza en Recreo

Un suboficial en actividad de la Policía de Acción Táctica PAT denunció al 911 que su mujer estaba muerta en su casa. La Fiscal MPA Escobar Cello ordenó detenerlo. Le secuestraron el arma reglamentaria

Este miércoles a las 19, los operadores de la central de emergencias 911 recibieron un llamado que alertaba sobre la muerte de una mujer en el interior de una vivienda ubicada sobre calle Hipólito Yrigoyen al 1800 , en el barrio Las Mercedes de la ciudad de Recreo .

Minutos después arribaron oficiales de la Comisaría 16ª de Recreo , quienes dialogaron con el propietario del inmueble, un suboficial en actividad de la Policía de Santa Fe , identificado como L. E. , que actualmente se desempeña como numerario de la Policía de Acción Táctica (PAT) .

Los policías ingresaron a la vivienda y hallaron a la esposa del suboficial tendida en el baño, en medio de un charco de sangre. La mujer estaba fallecida. En el lugar fue secuestrada una vaina servida de pistola calibre 9 milímetros.

El policía quedó detenido por orden de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Escobar Cello, en el marco de la investigación criminal. El cadáver será sometido a la necropsia y el arma a peritajes balísticos. Agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron los peritajes criminalísticos en presencia de testigos.

Policía detenido e investigado

Por las características del suceso y por tratarse de un policía en actividad, la novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación.

La funcionaria judicial ordenó que el suboficial de la PAT quedara aprehendido, el secuestro de su arma reglamentaria —pistola calibre 9 milímetros—, el secuestro de los teléfonos celulares tanto de la mujer fallecida como del policía, y la realización de los peritajes de rigor.

Una vez concluidas las tareas en la escena, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la necropsia.

Peritajes criminalísticos

Los peritajes fueron realizados por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). Incluyeron la revisión médica del cuerpo y el relevamiento integral del inmueble.

Además del secuestro de la vaina servida calibre 9 milímetros, los investigadores incautaron el arma reglamentaria del suboficial L. E., integrante de la Policía de Acción Táctica (PAT), que será sometida a análisis balísticos.

Consideraciones del caso

Quien realizó la denuncia al 911 fue el propio suboficial, quien manifestó haber manipulado el arma de fuego —su pistola reglamentaria—. Según las primeras informaciones, no existían denuncias previas por violencia de género radicadas por la mujer fallecida en ámbitos oficiales provinciales o nacionales.

