Uno Santa Fe | Policiales | policía

Detuvieron a un policía por la muerte de su esposa de un balazo en la cabeza en Recreo

Un suboficial en actividad de la Policía de Acción Táctica PAT denunció al 911 que su mujer estaba muerta en su casa. La Fiscal MPA Escobar Cello ordenó detenerlo. Le secuestraron el arma reglamentaria

Juan Trento

Por Juan Trento

26 de febrero 2026 · 12:00hs
Patrulleros

google

Patrulleros

Este miércoles a las 19, los operadores de la central de emergencias 911 recibieron un llamado que alertaba sobre la muerte de una mujer en el interior de una vivienda ubicada sobre calle Hipólito Yrigoyen al 1800, en el barrio Las Mercedes de la ciudad de Recreo.

Minutos después arribaron oficiales de la Comisaría 16ª de Recreo, quienes dialogaron con el propietario del inmueble, un suboficial en actividad de la Policía de Santa Fe, identificado como L. E., que actualmente se desempeña como numerario de la Policía de Acción Táctica (PAT).

Los policías ingresaron a la vivienda y hallaron a la esposa del suboficial tendida en el baño, en medio de un charco de sangre. La mujer estaba fallecida. En el lugar fue secuestrada una vaina servida de pistola calibre 9 milímetros.

El policía quedó detenido por orden de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Escobar Cello, en el marco de la investigación criminal. El cadáver será sometido a la necropsia y el arma a peritajes balísticos. Agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron los peritajes criminalísticos en presencia de testigos.

Policía detenido e investigado

Por las características del suceso y por tratarse de un policía en actividad, la novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación.

La funcionaria judicial ordenó que el suboficial de la PAT quedara aprehendido, el secuestro de su arma reglamentaria —pistola calibre 9 milímetros—, el secuestro de los teléfonos celulares tanto de la mujer fallecida como del policía, y la realización de los peritajes de rigor.

Una vez concluidas las tareas en la escena, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la necropsia.

Peritajes criminalísticos

Los peritajes fueron realizados por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). Incluyeron la revisión médica del cuerpo y el relevamiento integral del inmueble.

Además del secuestro de la vaina servida calibre 9 milímetros, los investigadores incautaron el arma reglamentaria del suboficial L. E., integrante de la Policía de Acción Táctica (PAT), que será sometida a análisis balísticos.

Consideraciones del caso

Quien realizó la denuncia al 911 fue el propio suboficial, quien manifestó haber manipulado el arma de fuego —su pistola reglamentaria—. Según las primeras informaciones, no existían denuncias previas por violencia de género radicadas por la mujer fallecida en ámbitos oficiales provinciales o nacionales.

• LEER MÁS: Balearon a una mujer en el barrio Barranquitas y quedó internada en estado delicado

policía Recreo Detenido esposa
Noticias relacionadas
Imagen ilustrativa

Balearon a una mujer en el barrio Barranquitas y quedó internada en estado delicado

requisan una pension y detienen al presunto autor de un crimen a punaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Lo último

Medrán se refirió a Ferro: Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia

Medrán se refirió a Ferro: "Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia"

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

UDA convoca a un paro nacional para el próximo 2 de marzo

UDA convoca a un paro nacional para el próximo 2 de marzo

Último Momento
Medrán se refirió a Ferro: Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia

Medrán se refirió a Ferro: "Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia"

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

UDA convoca a un paro nacional para el próximo 2 de marzo

UDA convoca a un paro nacional para el próximo 2 de marzo

¿Quién arbitra la visita de Unión a Instituto por la fecha 8 del Torneo Apertura?

¿Quién arbitra la visita de Unión a Instituto por la fecha 8 del Torneo Apertura?

Detuvieron a un policía por la muerte de su esposa de un balazo en la cabeza en Recreo

Detuvieron a un policía por la muerte de su esposa de un balazo en la cabeza en Recreo

Ovación
Día clave en Colón para saber si Medrán contará con Lago y Bonansea

Día clave en Colón para saber si Medrán contará con Lago y Bonansea

Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

Un sanjavierino se adjudicó la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Un sanjavierino se adjudicó la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Capibaras XV llega a Santa Fe para jugar con la franquicia brasileña

Capibaras XV llega a Santa Fe para jugar con la franquicia brasileña

El Yacht Club Santa Fe cumplió 90 años y tiene acciones para festejarlo

El Yacht Club Santa Fe cumplió 90 años y tiene acciones para festejarlo

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos