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Cortes programados por EPE para este fin de semana

Cortes programados para este sábado 6 y domingo 7 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

6 de junio 2026 · 08:23hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este sábado 6 y domingo 7 de junio en SANTA FE

SÁBADO

• 7:30 a 9:30: Colodrero, Córdoba, Beltrán y Gobernador Freyre

Reemplazo de Postes

• 8 a 12:

-General López, avenida Freyre, Gaboto y Lisandro de la Torre

Mantenimiento

- Juan del Campillo, Pasaje Irala, López y Planes y Cochabamba

Mantenimiento

- López y Planes, avenida Perón, Iturraspe y Pasaje Irala

Mantenimiento

DOMINGO

• 8 a 9: 4 de enero, Irigoyrn Freyre, Suipacha y 9 de julio

Mantenimiento

• 8 a 12:

- Bulevar Pellegrini, 1 de mayo, Hipólito Irigoyen y avenida Freyre

Mantenimiento

- General López, Moreno, 9 de julio y San Martín

Mantenimiento

- Eva Perón, Hipólito Irigoyen, San Lorenzo y 4 de enero

Retiro de línea

• 9 a 13: Doctor Zavalla, Roque Sáenz Peña, Alberti y Ayacucho

Retiro de línea

• 10 a 12: Lisandro de la Torre, Juan De Garay, Cruz Roja Argentina y San Martín

Retiro de línea

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe
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