La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este sábado 6 y domingo 7 de junio en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este fin de semana
Cortes programados para este sábado 6 y domingo 7 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
SÁBADO
• 7:30 a 9:30: Colodrero, Córdoba, Beltrán y Gobernador Freyre
Reemplazo de Postes
• 8 a 12:
-General López, avenida Freyre, Gaboto y Lisandro de la Torre
Mantenimiento
- Juan del Campillo, Pasaje Irala, López y Planes y Cochabamba
Mantenimiento
- López y Planes, avenida Perón, Iturraspe y Pasaje Irala
Mantenimiento
DOMINGO
• 8 a 9: 4 de enero, Irigoyrn Freyre, Suipacha y 9 de julio
Mantenimiento
• 8 a 12:
- Bulevar Pellegrini, 1 de mayo, Hipólito Irigoyen y avenida Freyre
Mantenimiento
- General López, Moreno, 9 de julio y San Martín
Mantenimiento
- Eva Perón, Hipólito Irigoyen, San Lorenzo y 4 de enero
Retiro de línea
• 9 a 13: Doctor Zavalla, Roque Sáenz Peña, Alberti y Ayacucho
Retiro de línea
• 10 a 12: Lisandro de la Torre, Juan De Garay, Cruz Roja Argentina y San Martín
Retiro de línea
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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