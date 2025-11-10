Uno Santa Fe | Santa Fe | ciudad

Lunes de primavera en la ciudad de Santa Fe para arrancar la semana

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

10 de noviembre 2025 · 07:44hs
Lunes de primavera en la ciudad de Santa Fe para arrancar la semana

José Busiemi/ UNO Santa Fe

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo soleado, algo de viento y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 18º y se espera que la máxima alcance los 30º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se mantiene el predominio de un sistema de alta presión en la región central del país, no obstante ello, se observa que debido al desarrollo de un sistema ciclónico sobre el pacífico, cercano a las costas chilenas, se genera que ingreso cada vez más importante de aire cálido en altura desde el oeste/noroeste del continente. Esta situación combinada con el ingreso de aire desde el este en superficie, debería generar que las condiciones tiendan a inestabilizarse gradualmente hacia las últimas horas del martes o primeras del miércoles, con alguna posibilidad de lluvias de diversas intensidades. Respecto de las temperaturas, si bien se observa una tendencia gradual en ascenso, la misma deberían estabilizarse e incluso descender levemente a partir del día miércoles.

Martes con cielo mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la tarde o la tarde/noche. Condiciones algo inestables a inestables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia últimas horas del día. Temperaturas en ascenso: mínima 16º y máxima 33º. Vientos moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

En tanto se espera un miércoles con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde o tarde/noche con condiciones algo inestables a estables y la posibilidad de lluvias débiles a moderadas, durante las primeras horas del día. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 17º y suave descenso de las máximas, 30º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur, rotando al sureste.

Por último, jueves mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la tarde o la tarde/noche pero con condiciones estables. Temperaturas en descenso de las mínimas, 15º y poco cambio de las máximas, 30º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, rotando al este.

• LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

ciudad Santa Fe lunes
Noticias relacionadas
viernes lluvioso en la ciudad de santa fe

Viernes lluvioso en la ciudad de Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Jueves inestable y con la posibilidad de algunas lluvias en la ciudad de Santa Fe

martes inestable en la ciudad de santa fe: ¿llega la lluvia?

Martes inestable en la ciudad de Santa Fe: ¿llega la lluvia?

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Lo último

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Colón inició la semana con la inhibición de Alberto Espínola aún activa

Colón inició la semana con la inhibición de Alberto Espínola aún activa

Ansés: calendario de pagos de noviembre según el número de DNI

Ansés: calendario de pagos de noviembre según el número de DNI

Último Momento
Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Colón inició la semana con la inhibición de Alberto Espínola aún activa

Colón inició la semana con la inhibición de Alberto Espínola aún activa

Ansés: calendario de pagos de noviembre según el número de DNI

Ansés: calendario de pagos de noviembre según el número de DNI

El Quini estalla: quedó vacante y el miércoles se pone en juego ¡un pozo récord demás de $10.000 millones !

El Quini estalla: quedó vacante y el miércoles se pone en juego ¡un pozo récord demás de $10.000 millones !

Colón vive su Día D: este lunes vence el plazo para la presentación de listas

Colón vive su "Día D": este lunes vence el plazo para la presentación de listas

Ovación
Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Argentinos pretende levantar cabeza ante Belgrano para soñar con la Libertadores

Argentinos pretende levantar cabeza ante Belgrano para soñar con la Libertadores

Riestra se quiere meter en zona de Libertadores ante Independiente

Riestra se quiere meter en zona de Libertadores ante Independiente

Central Córdoba quiere quedar como escolta en su visita a Independiente Rivadavia

Central Córdoba quiere quedar como escolta en su visita a Independiente Rivadavia

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso