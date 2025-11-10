Lunes de primavera en la ciudad de Santa Fe para arrancar la semana Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona 10 de noviembre 2025 · 07:44hs

José Busiemi/ UNO Santa Fe

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo soleado, algo de viento y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 18º y se espera que la máxima alcance los 30º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se mantiene el predominio de un sistema de alta presión en la región central del país, no obstante ello, se observa que debido al desarrollo de un sistema ciclónico sobre el pacífico, cercano a las costas chilenas, se genera que ingreso cada vez más importante de aire cálido en altura desde el oeste/noroeste del continente. Esta situación combinada con el ingreso de aire desde el este en superficie, debería generar que las condiciones tiendan a inestabilizarse gradualmente hacia las últimas horas del martes o primeras del miércoles, con alguna posibilidad de lluvias de diversas intensidades. Respecto de las temperaturas, si bien se observa una tendencia gradual en ascenso, la misma deberían estabilizarse e incluso descender levemente a partir del día miércoles.

Martes con cielo mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la tarde o la tarde/noche. Condiciones algo inestables a inestables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia últimas horas del día. Temperaturas en ascenso: mínima 16º y máxima 33º. Vientos moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

En tanto se espera un miércoles con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde o tarde/noche con condiciones algo inestables a estables y la posibilidad de lluvias débiles a moderadas, durante las primeras horas del día. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 17º y suave descenso de las máximas, 30º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur, rotando al sureste. Por último, jueves mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la tarde o la tarde/noche pero con condiciones estables. Temperaturas en descenso de las mínimas, 15º y poco cambio de las máximas, 30º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, rotando al este.