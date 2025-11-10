Independiente le ganó a Riestra sobre la hora y aún sueña con la Sudamericana

Independiente le ganó a Deportivo Riestra por 1 a 0 en el estadio Guillermo Laza por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025

Independiente le ganó a Deportivo Riestra por 1 a 0 este lunes por la noche en el estadio Guillermo Laza por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El único gol llegó en el quinto minuto de descuento del segundo tiempo, por medio del extremo Santiago Montiel.

Con el triunfo, Independiente es duodécimo en la zona B, con 15 puntos, y en la tabla anual, con 44 unidades, por lo que deberá ganar en la última fecha y esperar que se libere algún cupo para jugar la Copa Sudamericana. Por su lado, Riestra quedó quinto en la anual y se aleja de la Libertadores.

En la última fecha, los dirigidos por Gustavo Quinteros cerrarán el año recibiendo a Rosario Central, mientras que el Malevo deberá visitar a Godoy Cruz. Ambos partidos son con fecha y horario a confirmar.

En un partido en el que las jugadas de peligro tardaron en llegar, como es costumbre en el Guillermo Laza, la primera llegada fue del local, a los 40 minutos del primer tiempo, con un mano a mano por izquierda del volante Pedro Ramírez, que remató al cuerpo del arquero Rodrigo Rey.

Un minuto más tarde tuvo la primera el Rojo, mediante un disparo lejano y ancho del mediocampista Rodrigo Fernández Cedrés. La más clara de la primera etapa se dio a los 42 minutos, cuando el atacante Alexander Díaz prolongó un pase largo para habilitar al delantero Antony Alonso, cuyo tiro bajo fue desviado por Rey.

La primera del complemento fue de la visita, a los cinco minutos y por medio del enganche Luciano Cabral, quien controló con el taco y jugó una pared con el defensor Leonardo Godoy para luego definir con una volea, que se fue al córner.

Cinco minutos después, un centro desde la derecha al primer palo fue rematado de primera por el delantero Jonathan Herrera, que no pudo superar al guardameta del Rojo. A los 27 minutos, el extremo Santiago Montiel avanzó por derecha y probó con un remate lejano, que no tuvo dirección y fue desviado al tiro de esquina por el arquero Ignacio Arce.

En una jugada preparada, a los 31 minutos, el volante Gabriel Obredor quedó mano a mano con Rey, quien pudo achicar a tiempo para alejar la pelota, aunque recibió una patada en la mano derecha. En 36 minutos de la segunda mitad, el delantero Matías Abaldo remató desde el borde del área, con un tiro que fue desviado por un defensor y cambió de palo, pero, de todas formas, Arce reaccionó a tiempo y pudo contener.

El único gol de la noche llegó sobre la hora, a los cinco minutos de descuento, con un lateral al área que fue pivoteado por Cabral y definido de primera por Montiel, con un remate que entró bajo por el poste derecho de Arce, para el 1-0 final.

Embed - TRIUNFAZO AGÓNICO DEL ROJO PARA ROMPER LOS 27 PARTIDOS INVICTO | Riestra 0-1 Independiente | RESUMEN

Formaciones de Riestra e Independiente

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Celiz, Jonatan Goitia, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Santiago Montiel, Lautaro Millán, Matías Abaldo; Gabriel Avalos. DT: Gustavo Quinteros.

Gol en el segundo tiempo: 50m. Santiago Montiel (I).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Luciano Cabral por Lautaro Millán (I), 23m. Facundo Zabala por Jonathan De Irastorza (I); 27m. Gabriel Obredor por Milton Céliz (R), 38m. Mateo Ramírez por Antony Alonso (R), Nicolás Benegas por Jonathan Herrera (R); Mateo Pérez por Felipe Loyola (I) y Diego Tarzia por Matías Abaldo (I), 44m. Nicolás Freire por Sebastián Valdez (I).

Estadio: Guillermo Laza.

Árbitro: Fernando Espinoza.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.