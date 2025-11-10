Orgullo en Colón: nueva citación para Cuffia e Ibarra a la Selección Sub 20 del Ascenso

Luego del amistoso ante un Selectivo de Río Segundo, Córdoba, la Selección Sub 20 del Ascenso retoma su preparación con Lucas Cuffia y Zahir Ibarra de Colón

Luego de disputar un amistoso ante un Selectivo de Río Segundo, en Córdoba, la Selección Argentina del Ascenso retoma su preparación con una nueva concentración en el predio Lionel Andrés Messi, con la participación de dos pibes de Colón : Lucas Cuffia y Zahir Ibarra.

El equipo dirigido por Claudio Gugnali volverá a los entrenamientos este martes, desde las 15.30, mientras que el miércoles llevará a cabo un ensayo de fútbol ante All Boys, continuando con la puesta a punto y la evaluación de jugadores del interior y las distintas categorías del ascenso.

En esta oportunidad, fueron nuevamente convocados el arquero Lucas Cuffia y el defensor Zahir Ibarra. El primero es un asiduo concurrente, mientras que el zaguero vuelve. En la citación anterior estuvieron Jonás Ravano y Matías Córdoba. El cuerpo técnico valora el compromiso y el rendimiento de ambos futbolistas, que representan a Colón en este seleccionado especial conformado por jugadores de todo el país.

De esta manera, la Selección del Ascenso mantiene su ritmo de competencia y observación, con la mira puesta en seguir fortaleciendo el proyecto que busca brindar oportunidades y visibilidad a los talentos

Los citados de la Selección del Ascenso, con pibes de Colón