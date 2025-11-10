Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Corresponden al lunes 10 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

10 de noviembre 2025 · 07:03hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, mantenimiento y mantenimiento de subestación, interrumpirá el servicio este lunes 20 de noviembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 8 a 9 en la zona de: Las Piedras, José Díaz, Atilio Rosso y Naciones Unidas

SANTO TOMÉ

• 12 a 14 en la zona de: Tomás Lubary , Frenguelli, RN 11 y Libertad

SAUCE VIEJO

• 7.30 a 13.30 en la zona de: Sarmiento, 11 de Septiembre, Autopista Brigadier López y RN 11

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé Sauce Viejo
