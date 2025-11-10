Uno Santa Fe | Unión | Unión

La reacción de los hinchas de Unión por el empate ante Barracas en Santa Fe

Unión sumó el punto que precisaba para acceder a los playoffs y los hinchas se ilusionan con pelear el título. Esto dijeron en la cobertura de UNO Santa Fe

10 de noviembre 2025 · 14:43hs
La reacción de los hinchas de Unión por el empate ante Barracas en Santa Fe

Unión empató 0-0 con Barracas Central en el 15 de Abril, por la fecha 15 de la zona A del Clausura y consiguió –por la combinación de otros resultados–, clasificar a los playoffs. Si bien el resultado dejó un sabor agridulce, porque con una victoria se garantizaba la localía en el primer cruce, el balance de los hinchas fue positivo.

• LEER MÁS: Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

El partido fue parejo en la primera mitad, pero el Tate tomó el protagonismo en el complemento, generando las situaciones más claras y empujado por un estadio que vivió el encuentro con intensidad. El empate terminó siendo el reflejo de un duelo disputado, aunque quedó la sensación de que Unión mereció algo más.

• LEER MÁS: El dilema de Madelón en Unión: entre cuidar piezas o ir con todo ante Belgrano

A la salida del estadio, los hinchas mostraron su satisfacción en charla con UNO Santa Fe por haber entrado entre los clasificados, destacando la solidez del equipo y la entrega de los jugadores.

• LEER MÁS: Unión celebró su clasificación a los playoffs con un emotivo video: "A octavos, esto sigue"

Con este punto, Unión se metió entre los mejores y ahora definirá ante Belgrano una posición clave para intentar cerrar la serie inicial de los playoffs en casa. Más allá de lo que ocurra en Córdoba, el ánimo en la gente es inmejorable: hay confianza en el rendimiento del equipo y la ilusión de pelear hasta el final.

• LEER MÁS: Eduardo Ramenzoni apuntó contra Darío Herrera: "Fue un papelón para favorecer a Barracas Central"

La reacción de los hinchas de Unión ante Barracas Central

Embed - REACCIÓN con los HINCHAS | Unión 0-0 Barracas Central

Unión Barracas Central Clausura
