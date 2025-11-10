Uno Santa Fe | Unión | Unión

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Unión definirá ante Belgrano si arranca como local o como visitante en los playoffs. Cómo le fue al equipo de Leo Madelón en ambas condiciones.

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2025 · 11:48hs
Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

prensa Unión

Con la clasificación asegurada a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Unión encara la última fecha con una meta concreta: definir si comenzará los playoffs en el estadio 15 de Abril o fuera de Santa Fe. Todo dependerá de su ubicación final en la tabla de la Zona A: si termina entre los cuatro primeros, será local en el partido de ida; si cae del quinto al octavo puesto, deberá iniciar su serie como visitante.

LEER MÁS: El dilema de Madelón en Unión: entre cuidar piezas o ir con todo ante Belgrano

El cierre ante Belgrano, en el Gigante de Alberdi, se presenta así como un desafío doble: además de mantener el envión anímico, el conjunto rojiblanco buscará un resultado que le permita conservar su lugar privilegiado y definir ante su gente.

Unión en Santa Fe: sólido pero sin plenitud

El empate 0-0 ante Barracas Central marcó el final del recorrido de Unión como local en esta fase del certamen. En el 15 de Abril, el equipo de Leonardo Madelón mostró regularidad, aunque le faltó contundencia para convertir algunos empates en victorias.

Los números reflejan esa tendencia: 7 partidos jugados, 2 victorias (ante Estudiantes y Defensa y Justicia), 4 empates (Tigre, Huracán, Independiente Rivadavia y Barracas Central) y 1 derrota (frente a Aldosivi)

En total, sumó 10 puntos, con una efectividad del 47,62%, producto de 7 goles a favor y 5 en contra. En la tabla general de rendimiento como local, ocupa el puesto 17 entre 30 equipos, un indicador que muestra que el Tate no siempre logró imponer su estilo en casa, aunque mantuvo una destacable solidez defensiva.

Unión fuera de Santa Fe: la fortaleza del equipo de Madelón

La otra cara de la moneda aparece cuando se observan los números de Unión fuera de Santa Fe, donde el equipo exhibió su mejor versión. Aún con un partido pendiente —precisamente ante Belgrano—, el Tatengue figura tercero en la tabla de visitantes, con un rendimiento que lo coloca entre los mejores del torneo.

Unión Barracas Central Julián Palacios

Su campaña fuera de casa es la siguiente: 8 partidos disputados, 4 triunfos (ante Instituto, Racing, Gimnasia y Newell’s), 2 empates (Boca y Banfield) y 2 derrotas (Argentinos y Central Córdoba).

Con 13 goles convertidos y 8 recibidos (+5 de diferencia), Unión cosechó 14 puntos, lo que representa una efectividad del 58,33%. La estadística no solo destaca su consistencia en canchas ajenas, sino también su capacidad para adaptarse a distintos contextos de juego.

La mirada de Madelón

El propio Leonardo Madelón se refirió al tema con naturalidad al finalizar el partido ante Barracas: “Falta una fecha aún para ver cómo quedamos y con quién nos toca. Ojalá sea de local, porque el equipo tiene una línea y sabe jugar con el respaldo de la gente, por más que ganamos más partidos de visitante”.

Unión festejo

Las palabras del entrenador reflejan una realidad: Unión no teme salir de Santa Fe, y los números lo respaldan. El plantel se siente cómodo en el rol de visitante, donde encontró fluidez, orden y efectividad.

Lo que viene

El viaje a Córdoba será clave para definir la posición final y, en consecuencia, el orden de los cruces. Unión llega con la tranquilidad del objetivo cumplido, pero con la ambición de dar un paso más: asegurar un buen lugar en la tabla y prolongar su gran momento fuera de casa.

LEER MÁS: Unión celebró su clasificación a los playoffs con un emotivo video: "A octavos, esto sigue"

Sea en el 15 de Abril o lejos de Santa Fe, el equipo de Madelón demostró que tiene identidad, equilibrio y convicción. Y, sobre todo, una estadística que lo respalda: Unión es más peligroso cuando juega lejos de su casa.

Unión Belgrano Santa Fe
Noticias relacionadas
union y colon, firmes en la punta del clausura narela gomez

Unión y Colón, firmes en la punta del Clausura Narela Gómez

daniel vila: al titulo hay que sonarlo, creerlo y trabajarlo

Daniel Vila: "Al título hay que soñarlo, creerlo y trabajarlo"

union visita a quimsa en santiago del estero en busca de la recuperacion

Unión visita a Quimsa en Santiago del Estero en busca de la recuperación

blindado: union encontro otra vez su fortaleza defensiva en el momento justo

Blindado: Unión encontró otra vez su fortaleza defensiva en el momento justo

Lo último

Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

La Assal emitió un alerta alimentaria para la avena instantánea Dicomeré Sin Gluten

La Assal emitió un alerta alimentaria para la avena instantánea Dicomeré Sin Gluten

Último Momento
Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

La Assal emitió un alerta alimentaria para la avena instantánea Dicomeré Sin Gluten

La Assal emitió un alerta alimentaria para la avena instantánea Dicomeré Sin Gluten

La defensa de Juan Trigatti apelará la condena y buscará llegar a la Corte Suprema

La defensa de Juan Trigatti apelará la condena y buscará llegar a la Corte Suprema

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

Ovación
Medrán, sin cassette: Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista

Medrán, sin cassette: "Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista"

Eduardo Ramenzoni apuntó contra Darío Herrera: Fue un papelón para favorecer a Barracas Central

Eduardo Ramenzoni apuntó contra Darío Herrera: "Fue un papelón para favorecer a Barracas Central"

Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

Alessio, tras la victoria de Unión en Santiago: Este equipo mostró carácter y madurez

Alessio, tras la victoria de Unión en Santiago: "Este equipo mostró carácter y madurez"

Torneo Oficial Prefederal: se vienen las semifinales del certamen

Torneo Oficial Prefederal: se vienen las semifinales del certamen

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Superlógico el tributo redondo llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL

Superlógico "el tributo redondo" llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL