Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

Gimnasia derrotó a Vélez y se ilusiona con los playoffs en el Clausura

Gimnasia (LP) consiguió una victoria clave por 2 a 0 ante Vélez en el estadio Juan Carmelo Zerillo por la fecha 15 del Torneo Clausura.

10 de noviembre 2025 · 21:44hs
Gimnasia derrotó a Vélez y se ilusiona con los playoffs en el Clausura

Gimnasia (LP) consiguió una victoria clave por 2 a 0 ante Vélez en el estadio Juan Carmelo Zerillo por la fecha 15 del Torneo Clausura. Los goles del Lobo fueron de Marcelo Torres y Jeremías Merlo para ilusionarse con ingresar a los playoffs a falta de una fecha del final.

El conjunto dirigido por Fernando Zaniratto mostró solidez y carácter en uno de los partidos más importantes del año. Con un primer tiempo intenso, Gimnasia tomó el control del juego y abrió el marcador a los 33 minutos con un potente disparo de Torres.

En el complemento, el local resistió a las llegadas peligrosas de Vélez y aprovechó una contra perfecta para que Merlo, a los 22 minutos del segundo tiempo, liquide el resultado con el 2 a 0 definitivo después de un error del “Fortín”.

Más allá del buen rendimiento futbolístico, el partido estuvo marcado por un tenso episodio en el primer tiempo, cuando el árbitro Yael Falcón Pérez fue agredido con un martillo lanzado desde la tribuna y la jueza asistente Mariana de Almeida sufrió el impacto de una bomba de estruendo. Aún así, el duelo continuó y la policía logró dar con el responsable de lanzar el objeto a Falcón Pérez.

Con esta victoria, Gimnasia llegó a 19 puntos y se ubica décimo en la Zona A, con las mismas unidades que Sarmiento y San Martín de San Juan, aunque con menor diferencia de gol. De esta forma, mantiene la ilusión de ingresar a los playoffs en la próxima fecha cuando visite a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López.

Por el lado de Vélez, ya clasificado a la siguiente instancia, el equipo de Guillermo Barros Schelotto buscará cerrar el Clausura con una buena imagen cuando reciba a River en Liniers.

Embed - EL LOBO DERROTÓ AL FORTÍN EN EL BOSQUE Y SUEÑA CON LOS PLAY-OFFS | Gimnasia 2-0 Vélez | RESUMEN

Formaciones de Gimnasia (LP) y Vélez

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Bautista Merlini; Manuel Panaro, Alejandro Piedrahita y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Thiago Silvero, Aarón Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Diego Valdés; Maher Carrizo, Francisco Pizzini y Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Gol en el primer tiempo: 33m Marcelo Torres (G).

Gol en el segundo tiempo: 22m Jeremías Merlo (G).

Cambios en el segundo tiempo: 18m Jeremías Merlo por Manuel Panaro (G); 26m Jan Hurtado por Marcelo Torres y Germán Conti por Renzo Giampaoli (G); 28m Matías Pellegrini por Elías Gómez, Manuel Lanzini por Agustín Bouzat, Florián Monzón por Dilan Godoy (V); 33m Pablo Aguiar por Augusto Max y Lucas Castro por Bautista Merlini (G); 43m Michael Santos por Maher Carrizo y Tobías Andrada por Jano Gordón (V).

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Gimnasia Vélez Clausura
Noticias relacionadas
cust y gimnasia jugaran la final del clausura u21 femenino

CUST y Gimnasia jugarán la final del Clausura U21 Femenino

preocupacion en river: montiel sufrio una molestia en la rodilla y encendio las alarmas

Preocupación en River: Montiel sufrió una molestia en la rodilla y encendió las alarmas

independiente le gano a riestra sobre la hora y aun suena con la sudamericana

Independiente le ganó a Riestra sobre la hora y aún sueña con la Sudamericana

godoy cruz respira: la afa rechazo el pedido de aldosivi para quitarle puntos

Godoy Cruz respira: la AFA rechazó el pedido de Aldosivi para quitarle puntos

Lo último

Independiente le ganó a Riestra sobre la hora y aún sueña con la Sudamericana

Independiente le ganó a Riestra sobre la hora y aún sueña con la Sudamericana

Gimnasia derrotó a Vélez y se ilusiona con los playoffs en el Clausura

Gimnasia derrotó a Vélez y se ilusiona con los playoffs en el Clausura

El Gran Santa Fe suma 38 homicidios en 2025 y concentra una de cada cuatro muertes violentas en la provincia

El Gran Santa Fe suma 38 homicidios en 2025 y concentra una de cada cuatro muertes violentas en la provincia

Último Momento
Independiente le ganó a Riestra sobre la hora y aún sueña con la Sudamericana

Independiente le ganó a Riestra sobre la hora y aún sueña con la Sudamericana

Gimnasia derrotó a Vélez y se ilusiona con los playoffs en el Clausura

Gimnasia derrotó a Vélez y se ilusiona con los playoffs en el Clausura

El Gran Santa Fe suma 38 homicidios en 2025 y concentra una de cada cuatro muertes violentas en la provincia

El Gran Santa Fe suma 38 homicidios en 2025 y concentra una de cada cuatro muertes violentas en la provincia

Lleven chaleco si van a Río: el filoso mensaje del dueño de un balneario de Mar del Plata contra Brasil

"Lleven chaleco si van a Río": el filoso mensaje del dueño de un balneario de Mar del Plata contra Brasil

La Policía incautó 44 armas y secuestró 259 vehículos en octubre en el departamento La Capital

La Policía incautó 44 armas y secuestró 259 vehículos en octubre en el departamento La Capital

Ovación
La reacción de los hinchas de Unión por el empate ante Barracas en Santa Fe

La reacción de los hinchas de Unión por el empate ante Barracas en Santa Fe

Medrán, sin cassette: Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista

Medrán, sin cassette: "Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista"

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Orgullo en Colón: nueva citación para Cuffia e Ibarra a la Selección Sub 20 del Ascenso

Orgullo en Colón: nueva citación para Cuffia e Ibarra a la Selección Sub 20 del Ascenso

Unión celebró su clasificación a los playoffs con un emotivo video: A octavos, esto sigue

Unión celebró su clasificación a los playoffs con un emotivo video: "A octavos, esto sigue"

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"