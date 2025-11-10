Gimnasia derrotó a Vélez y se ilusiona con los playoffs en el Clausura

Gimnasia (LP) consiguió una victoria clave por 2 a 0 ante Vélez en el estadio Juan Carmelo Zerillo por la fecha 15 del Torneo Clausura.

El conjunto dirigido por Fernando Zaniratto mostró solidez y carácter en uno de los partidos más importantes del año. Con un primer tiempo intenso, Gimnasia tomó el control del juego y abrió el marcador a los 33 minutos con un potente disparo de Torres.

En el complemento, el local resistió a las llegadas peligrosas de Vélez y aprovechó una contra perfecta para que Merlo, a los 22 minutos del segundo tiempo, liquide el resultado con el 2 a 0 definitivo después de un error del “Fortín”.

Más allá del buen rendimiento futbolístico, el partido estuvo marcado por un tenso episodio en el primer tiempo, cuando el árbitro Yael Falcón Pérez fue agredido con un martillo lanzado desde la tribuna y la jueza asistente Mariana de Almeida sufrió el impacto de una bomba de estruendo. Aún así, el duelo continuó y la policía logró dar con el responsable de lanzar el objeto a Falcón Pérez.

Con esta victoria, Gimnasia llegó a 19 puntos y se ubica décimo en la Zona A, con las mismas unidades que Sarmiento y San Martín de San Juan, aunque con menor diferencia de gol. De esta forma, mantiene la ilusión de ingresar a los playoffs en la próxima fecha cuando visite a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López.

Por el lado de Vélez, ya clasificado a la siguiente instancia, el equipo de Guillermo Barros Schelotto buscará cerrar el Clausura con una buena imagen cuando reciba a River en Liniers.

Formaciones de Gimnasia (LP) y Vélez

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Bautista Merlini; Manuel Panaro, Alejandro Piedrahita y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Thiago Silvero, Aarón Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Diego Valdés; Maher Carrizo, Francisco Pizzini y Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Gol en el primer tiempo: 33m Marcelo Torres (G).

Gol en el segundo tiempo: 22m Jeremías Merlo (G).

Cambios en el segundo tiempo: 18m Jeremías Merlo por Manuel Panaro (G); 26m Jan Hurtado por Marcelo Torres y Germán Conti por Renzo Giampaoli (G); 28m Matías Pellegrini por Elías Gómez, Manuel Lanzini por Agustín Bouzat, Florián Monzón por Dilan Godoy (V); 33m Pablo Aguiar por Augusto Max y Lucas Castro por Bautista Merlini (G); 43m Michael Santos por Maher Carrizo y Tobías Andrada por Jano Gordón (V).

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.