Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión, único escolta: la tabla de la zona A del Clausura está al rojo vivo

Finalizó la fecha 15 del Clausura, donde la zona A tiene a Boca como único líder y Unión quedó como escolta tras resultados que lo beneficiaron

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2025 · 23:17hs
Unión, único escolta: la tabla de la zona A del Clausura está al rojo vivo

UNO Santa Fe | José Busiemi

La fecha 15 del Clausura de la Zona A dejó movimientos claves en la pelea por la cima, pero el beneficiado fue Unión, que tiene la ilusión intacta. Con el empate de Central Córdoba (23), el Tate se mantuvo como escolta (24), solo dos por debajo de Boca (26), que se afianzó en la punta de la tabla.

El que ganó sobre la hora ante Belgrano fue Argentinos (21), que se metió en zona de clasificación, tras el mazazo de perder la final de la Copa Argentina.

• LEER MÁS: Unión celebró su clasificación a los playoffs con un emotivo video: "A octavos, esto sigue"

Los resultados terminaron siendo un alivio para el Tate, que no solo se aseguró la clasificación a los playoffs, sino que llegará a la última fecha con la posibilidad de sellar la localía en el inicio de la etapa decisiva. En la fecha final, Unión visitará a Belgrano, con la mira puesta en un triunfo que lo consolide en el segundo puesto.

Además, el diferencial de goles de +7 que ostenta Unión es casi un punto extra de ventaja en caso de igualdad, lo que le otorga una importante ventaja para la definición.

Así está la tabla de la zona A, con Unión de escolta

image
Uni&oacute;n, escolta en la zona A.

Unión, escolta en la zona A.

Unión tabla Clausura
Noticias relacionadas
el dilema de madelon en union: entre cuidar piezas o ir con todo ante belgrano

El dilema de Madelón en Unión: entre cuidar piezas o ir con todo ante Belgrano

union, adentro: el empate ante barracas y la caida de banfield le dieron el pasaje a los playoffs

Unión, adentro: el empate ante Barracas y la caída de Banfield le dieron el pasaje a los playoffs

mauro pitton, el alma de union: liderazgo, entrega y el regreso a su mejor version

Mauro Pittón, el alma de Unión: liderazgo, entrega y el regreso a su mejor versión

union, enfocado en el cierre en cordoba con una baja clave

Unión, enfocado en el cierre en Córdoba con una baja clave

Lo último

Argentinos venció a Belgrano y desplazó a River a puestos de Copa Sudamericana

Argentinos venció a Belgrano y desplazó a River a puestos de Copa Sudamericana

Central Córdoba empató con Independiente Rivadavia y se acerca a los playoffs

Central Córdoba empató con Independiente Rivadavia y se acerca a los playoffs

Unión, único escolta: la tabla de la zona A del Clausura está al rojo vivo

Unión, único escolta: la tabla de la zona A del Clausura está al rojo vivo

Último Momento
Argentinos venció a Belgrano y desplazó a River a puestos de Copa Sudamericana

Argentinos venció a Belgrano y desplazó a River a puestos de Copa Sudamericana

Central Córdoba empató con Independiente Rivadavia y se acerca a los playoffs

Central Córdoba empató con Independiente Rivadavia y se acerca a los playoffs

Unión, único escolta: la tabla de la zona A del Clausura está al rojo vivo

Unión, único escolta: la tabla de la zona A del Clausura está al rojo vivo

Independiente le ganó a Riestra sobre la hora y aún sueña con la Sudamericana

Independiente le ganó a Riestra sobre la hora y aún sueña con la Sudamericana

Gimnasia derrotó a Vélez y se ilusiona con los playoffs en el Clausura

Gimnasia derrotó a Vélez y se ilusiona con los playoffs en el Clausura

Ovación
Unión, único escolta: la tabla de la zona A del Clausura está al rojo vivo

Unión, único escolta: la tabla de la zona A del Clausura está al rojo vivo

La reacción de los hinchas de Unión por el empate ante Barracas en Santa Fe

La reacción de los hinchas de Unión por el empate ante Barracas en Santa Fe

Medrán, sin cassette: Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista

Medrán, sin cassette: "Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista"

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Orgullo en Colón: nueva citación para Cuffia e Ibarra a la Selección Sub 20 del Ascenso

Orgullo en Colón: nueva citación para Cuffia e Ibarra a la Selección Sub 20 del Ascenso

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"