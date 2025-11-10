Unión, único escolta: la tabla de la zona A del Clausura está al rojo vivo

Finalizó la fecha 15 del Clausura, donde la zona A tiene a Boca como único líder y Unión quedó como escolta tras resultados que lo beneficiaron

La fecha 15 del Clausura de la Zona A dejó movimientos claves en la pelea por la cima, pero el beneficiado fue Unión , que tiene la ilusión intacta. Con el empate de Central Córdoba (23), el Tate se mantuvo como escolta (24), solo dos por debajo de Boca (26), que se afianzó en la punta de la tabla .

El que ganó sobre la hora ante Belgrano fue Argentinos (21) , que se metió en zona de clasificación, tras el mazazo de perder la final de la Copa Argentina.

• LEER MÁS: Unión celebró su clasificación a los playoffs con un emotivo video: "A octavos, esto sigue"

Los resultados terminaron siendo un alivio para el Tate, que no solo se aseguró la clasificación a los playoffs, sino que llegará a la última fecha con la posibilidad de sellar la localía en el inicio de la etapa decisiva. En la fecha final, Unión visitará a Belgrano, con la mira puesta en un triunfo que lo consolide en el segundo puesto.

Además, el diferencial de goles de +7 que ostenta Unión es casi un punto extra de ventaja en caso de igualdad, lo que le otorga una importante ventaja para la definición.

Así está la tabla de la zona A, con Unión de escolta