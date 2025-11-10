El Gran Santa Fe suma 38 homicidios en 2025 y concentra una de cada cuatro muertes violentas en la provincia

Durante los primeros diez meses de 2025 se registraron 170 homicidios en toda la provincia de Santa Fe , según el último reporte oficial del Observatorio de Seguridad Pública dependiente del Ministerio de Seguridad. De ese total, 38 hechos tuvieron lugar en la ciudad de Santa Fe y alrededores , lo que representa casi el 26% del total provincial .

El informe confirma que octubre cerró con 18 homicidios en toda la provincia , una cifra que mantiene la tendencia descendente en comparación con los picos registrados entre 2021 y 2023. En la capital provincial, cuatro víctimas fatales se sumaron ese mes , consolidando un promedio de más de cuatro homicidios por mes en lo que va del año .

En términos territoriales, el departamento La Capital continúa siendo el segundo con mayor cantidad de hechos violentos, solo detrás del departamento Rosario, que concentra más del 55% del total provincial. En cambio, departamentos del norte como Vera o 9 de Julio registran cifras marginales.

Homicidios según género y edad

El informe también destaca la persistencia de un patrón etario y de género entre las víctimas: la mayoría son varones jóvenes, de entre 20 y 35 años, asesinados principalmente con armas de fuego. En contraste, las muertes violentas de mujeres representan apenas el 12,4% del total, aunque en varios casos se investiga la existencia de vínculos de pareja o familiares entre víctimas y agresores.

osp homicidios

En cuanto al contexto de los homicidios, el relevamiento provincial muestra que siete de cada diez hechos se produjeron en espacios públicos y que más del 80% de las víctimas fueron alcanzadas por disparos. En Santa Fe capital, esta modalidad se repite con especial incidencia en barrios del cordón noroeste y en zonas aledañas a la avenida Circunvalación.

El documento incorpora la evolución histórica del fenómeno: entre enero y octubre de 2014 se habían registrado 150 homicidios, mientras que el acumulado actual de 170 mantiene a 2025 dentro de un rango intermedio en la serie de los últimos doce años.

Secuestro de armas

La Policía de la Unidad Regional I -Departamento La Capital- secuestró más de 250 vehículos (entre motos y autos) y 44 armas de fuego en distintos procedimientos llevados a cabo durante octubre. Los operativos, tanto diurnos como nocturnos, se desplegaron en múltiples zonas del departamento, y sus resultados fueron relevados por la Secretaría de Análisis y Gestión de la Información.

“Cada semana se analizan los resultados de la operatividad policial en calle: la cantidad de identificaciones, secuestros de armas, vehículos, motos y detenidos; pero también los casos de heridos, los delitos predatorios y el tiempo de respuesta ante una llamada al 911”, explicaron desde la Secretaría. “Esto nos permite ajustar el patrullaje, cambiar modalidades y mantenernos alerta ante cualquier cambio de tendencia”, señala el informe oficial.

En total, los agentes secuestraron 202 motovehículos por infracciones al Decreto 460/22, 57 automóviles y 44 armas de fuego. Estos resultados refuerzan la política de saturación y control que impulsa el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia. Las acciones se complementan con los operativos que diariamente ejecuta la Policía de Investigaciones (PDI) en distintos allanamientos, en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación.