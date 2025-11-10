Medrán, sin cassette: "Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista"

Ezequiel Medrán hizo un repaso por la primera parte de su gestión al frente del plantel de Colón, y se entusiasmó con lo que viene para 2026.

Ezequiel Medrán habló a fondo con el periodista Adriel Driussi en su canal de YouTube, donde repasó lo que fue su primer ciclo al frente de Colón . El entrenador rojinegro no esquivó ningún tema y ofreció un análisis honesto sobre lo que vivió puertas adentro del club.

“Cuando tomé la decisión de venir a Colón sabía que el desafío era complejo, pero el club por sí solo es extremadamente seductor”, reconoció el DT. “Nos tocó asumir en un tramo final del torneo, con un equipo golpeado, sin chances de pelear por los playoffs. Aun así, creíamos que podíamos cerrar el año de otra manera. Fue todo muy cuesta arriba”, agregó.

Medrán aseguró que, pese a los rumores externos, encontró un grupo sano y comprometido. “Se hablaban muchas cosas, pero no encontré nada raro. Los jugadores estaban golpeados, sin confianza, y eso se notaba. Lo emocional pesa mucho en el fútbol y Colón lo sufrió”, explicó.

El técnico también detalló cómo fue su búsqueda táctica: “Al principio apostamos por los más experimentados, pero no encontrábamos el funcionamiento. Terminamos jugando con muchos chicos del club, que se ganaron su lugar. Siempre intenté poner lo mejor que tenía para competir”.

La presión externa según Medrán

Sobre el peso de la presión externa, Medrán admitió que el contexto fue exigente: “En Colón hay que tener personalidad. El hincha es pasional, vive esto con intensidad. En la semana el ambiente era bueno, pero el día del partido se sentía la tensión. Es parte de lo que significa dirigir acá”.

El entrenador comparó lo vivido con su paso exitoso por Gimnasia de Mendoza: “Allá encontré rápido el equipo y la dinámica. En Colón fue distinto: costó mucho adaptarse. Pero estas experiencias te enseñan. A veces el tiempo de trabajo marca la diferencia entre competir y solo resistir”.

Para Medrán, la clave de un proceso exitoso es la coherencia institucional: “No alcanza con tener buenos jugadores. Se necesita una estructura sólida, un proyecto común entre cuerpo técnico, dirigencia y todas las áreas del club. El fútbol se construye entre todos”.