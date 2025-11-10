Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán, sin cassette: "Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista"

Ezequiel Medrán hizo un repaso por la primera parte de su gestión al frente del plantel de Colón, y se entusiasmó con lo que viene para 2026.

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2025 · 09:42hs
Medrán, sin cassette: Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista

UNO / José Busiemi

Ezequiel Medrán habló a fondo con el periodista Adriel Driussi en su canal de YouTube, donde repasó lo que fue su primer ciclo al frente de Colón. El entrenador rojinegro no esquivó ningún tema y ofreció un análisis honesto sobre lo que vivió puertas adentro del club.

La seducción que significó Colón para Medrán

“Cuando tomé la decisión de venir a Colón sabía que el desafío era complejo, pero el club por sí solo es extremadamente seductor”, reconoció el DT. “Nos tocó asumir en un tramo final del torneo, con un equipo golpeado, sin chances de pelear por los playoffs. Aun así, creíamos que podíamos cerrar el año de otra manera. Fue todo muy cuesta arriba”, agregó.

LEER MÁS: Colón inició la semana con la inhibición de Alberto Espínola aún activa

Medrán aseguró que, pese a los rumores externos, encontró un grupo sano y comprometido. “Se hablaban muchas cosas, pero no encontré nada raro. Los jugadores estaban golpeados, sin confianza, y eso se notaba. Lo emocional pesa mucho en el fútbol y Colón lo sufrió”, explicó.

El técnico también detalló cómo fue su búsqueda táctica: “Al principio apostamos por los más experimentados, pero no encontrábamos el funcionamiento. Terminamos jugando con muchos chicos del club, que se ganaron su lugar. Siempre intenté poner lo mejor que tenía para competir”.

La presión externa según Medrán

Sobre el peso de la presión externa, Medrán admitió que el contexto fue exigente: “En Colón hay que tener personalidad. El hincha es pasional, vive esto con intensidad. En la semana el ambiente era bueno, pero el día del partido se sentía la tensión. Es parte de lo que significa dirigir acá”.

LEER MÁS: Colón vive su "Día D": este lunes vence el plazo para la presentación de listas

El entrenador comparó lo vivido con su paso exitoso por Gimnasia de Mendoza: “Allá encontré rápido el equipo y la dinámica. En Colón fue distinto: costó mucho adaptarse. Pero estas experiencias te enseñan. A veces el tiempo de trabajo marca la diferencia entre competir y solo resistir”.

Para Medrán, la clave de un proceso exitoso es la coherencia institucional: “No alcanza con tener buenos jugadores. Se necesita una estructura sólida, un proyecto común entre cuerpo técnico, dirigencia y todas las áreas del club. El fútbol se construye entre todos”.

Colón Ezequiel Medrán Medrán
Noticias relacionadas
¿con la camiseta de colon? el encuentro entre gigliotti y messi que causo revuelo en los hinchas

¿Con la camiseta de Colón? El encuentro entre Gigliotti y Messi que causó revuelo en los hinchas

La lista Tradición Sabalera tendrá como candidato a presidente de Colón a José Alonso.

Elecciones en Colón: Tradición Sabalera ya definió los cargos más importantes

medran, con respaldo mayoritario entre los candidatos a presidente en colon

Medrán, con respaldo mayoritario entre los candidatos a presidente en Colón

colon le envio la notificacion a bautista maillier para firmar su primer contrato

Colón le envió la notificación a Bautista Maillier para firmar su primer contrato

Lo último

Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

La Assal emitió un alerta alimentaria para la avena instantánea Dicomeré Sin Gluten

La Assal emitió un alerta alimentaria para la avena instantánea Dicomeré Sin Gluten

Último Momento
Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

La Assal emitió un alerta alimentaria para la avena instantánea Dicomeré Sin Gluten

La Assal emitió un alerta alimentaria para la avena instantánea Dicomeré Sin Gluten

La defensa de Juan Trigatti apelará la condena y buscará llegar a la Corte Suprema

La defensa de Juan Trigatti apelará la condena y buscará llegar a la Corte Suprema

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

Ovación
Medrán, sin cassette: Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista

Medrán, sin cassette: "Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista"

Eduardo Ramenzoni apuntó contra Darío Herrera: Fue un papelón para favorecer a Barracas Central

Eduardo Ramenzoni apuntó contra Darío Herrera: "Fue un papelón para favorecer a Barracas Central"

Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

Alessio, tras la victoria de Unión en Santiago: Este equipo mostró carácter y madurez

Alessio, tras la victoria de Unión en Santiago: "Este equipo mostró carácter y madurez"

Torneo Oficial Prefederal: se vienen las semifinales del certamen

Torneo Oficial Prefederal: se vienen las semifinales del certamen

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Superlógico el tributo redondo llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL

Superlógico "el tributo redondo" llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL