Argentina U17 se fue subcampeón Sudamericano en Comodoro Rivadavia

El U17 de Argentina no pudo con Brasil en la final en el Sudamericano en Comodoro Rivadavia pero logró la clasificación al Mundial de Qatar

19 de enero 2026 · 09:51hs
El U17 del vóley argentino no pudo en la final con Brasil y piensa en el Mundial

La Selección Argentina U17 no pudo ante Brasil en la definición del Sudamericano de Comodoro Rivadavia, cayó por 3-1, con parciales de 17-25, 25-22, 23-25, 19-25, y se colgó la medalla de plata. De todos modos, el equipo nacional se va con el objetivo cumplido de conseguir la clasificación al Mundial de Qatar, que se disputará en agosto próximo. En la escuadra nacional estuvo integrada por el santafesino, formado en Libertad de San Jerónimo Norte, Augusto Moyano.

En Comodoro Rivadavia, la Selección U17 se colgó la medalla de plata tras caer en la definición del torneo por 3-1 ante Brasil, con parciales de 17-25, 25-22, 23-25 y 19-25. Objetivo cumplido para los chicos, que se ganaron la clasificación al Mundial de Qatar 2026.

Además, tres jugadores del elenco nacional fueron premiados: el capitán Valentín Bianchi recibió el galardón a Mejor Receptor junto al chileno Daniel Rojas; Juan Alonso Rigone fue el Mejor Opuesto; y el premio a Mejor Líbero se lo llevó Salvador Demarco. En tanto, los brasileños Lucas Abreu y Lucas Dultra fueron los Mejores Centrales, y sus compatriotas Pedro De Almeida y Lucca Perazzo fueron reconocidos como Mejor Armador y MVP del torneo, respectivamente.

El arranque fue complicado para Argentina, que no podía con la altura y el bloqueo de Abreu y tampoco gestionar bien los ataques -por eso ingresó Quaini- y así se fueron yendo en el marcador los visitantes. A fuerza de pocos errores y defendiendo desde el bloqueo, Brasil dominó el desarrollo del parcial 25-17 y lo cerró con un primer tiempo, su arma letal.

El siguiente parcial fue más parejo. Quedó en cancha Quaini, ingresó de punta Máximo Mendoza y Yacuzzi por el centro empezó a tomarle el tiempo al bloqueo. Eso le bastó para que Brasil ya no fluya con sus ataques. Además, jugó mejor las contras y entró a la definición con una ventaja que Brasil descontó en los set points, pero no le alcanzó, fue 25-22 y empate.

Con la igualdad, Argentina se asentó mejor en el partido y Brasil no pudo hacer su juego. Ya no pesó su primer tiempo y la defensa la tuvo más complicada. Se hizo muy parejo y no se sacaron ventajas, pero Argentina nunca se desconcentró. Con un 21-21 llegaron al cierre. Pero Brasil desde las pelotas rápidas se lo llevó 25-23.

image
El santafesino de Libertad de San Jer&oacute;nimo Norte, Augusto Moyano, form&oacute; parte del combinado nacional.

El santafesino de Libertad de San Jerónimo Norte, Augusto Moyano, formó parte del combinado nacional.

El cuarto set arrancó como terminó el anterior, con Brasil volviendo a dominar todos los conceptos del juego y sacando una ventaja de 5 puntos cuando promediaba el parcial. La aparición de Lucas Perazzo fue una mala noticia para Argentina, que se fue deshilachando sin poder descontar y viendo como se le iba el partido con un 25-19.

En la previa, se definió el tercer puesto y también la plaza restante al Mundial de Qatar para la selección de Venezuela, que se impuso a la de Chile 3 a 1 con parciales de 25-14, 16-25, 25-21 y 25-23, en un partido muy parejo donde la potencia de la Vinotinto desde la excelente actuación de Benjamín García con 23 puntos marcó la diferencia.

Luego de cinco jornadas de acción, el podio sudamericano quedó conformado por Brasil en el primer puesto, seguido de Argentina y Venezuela, que en el primer duelo de este domingo derrotó a Chile por 3-1 (25-15, 16-25, 25-21, 25-23). Además, las tres mejores selecciones se quedaron con los boletos mundialistas que repartió el torneo.

SUDAMERICANO U17 COMODORO RIVADAVIA 2026

Argentina vs. Chile 3-0 (27-25, 25-11, 28-26)

Argentina vs. Perú 3-0 (25-15, 25-7, 25-16)

Argentina vs. Venezuela 3-1 (23-25, 26-24, 25-12, 25-12)

Argentina vs. Brasil 1-3 (17-25, 25-22, 23-25, 19-25)

