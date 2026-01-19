Unión busca ratificar su levantada ante San Lorenzo en el Malvicino

Unión recibirá a San Lorenzo por la Liga Nacional, con la ilusión de extender su buen momento y seguir escalando en la tabla.

Unión tendrá este lunes una nueva prueba de carácter en el Ángel Malvicino, cuando desde las 20.30 reciba a San Lorenzo por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet, en uno de los duelos destacados de la fecha. El encuentro será televisado por Básquet Pass y contará con el arbitraje de Oscar Brítez, Jorge Chávez y Gustavo D’Anna.

El equipo santafesino llega en un momento auspicioso. El pasado viernes, Unión mostró una de sus mejores versiones al aplastar a Atenas de Córdoba por 99-76 , ratificando el crecimiento que viene mostrando desde la llegada de Ariel Rearte . Bajo su conducción, el Tatengue se mantiene invicto: ganó como visitante ante Obras y se hizo fuerte en casa frente a Gimnasia y el propio Atenas.

Los números respaldan la sensación: cinco triunfos en los últimos seis partidos, un récord equilibrado de 9-9 en 18 presentaciones y una progresiva consolidación en la zona de playoffs. Unión encontró regularidad, intensidad defensiva y variantes ofensivas, claves para sostener la levantada.

Un cruce parejo y con antecedentes equilibrados

El historial entre ambos marca la paridad del duelo: ocho enfrentamientos, con cuatro victorias por lado. Un dato que anticipa un partido cerrado y disputado, en el que cada detalle puede inclinar la balanza.

San Lorenzo, con confianza renovada

Del otro lado estará un San Lorenzo que llega revitalizado tras un gran triunfo como local ante Ferro, el puntero del torneo. Esa victoria le permitió al Ciclón recuperar confianza y tomar aire en su pelea por salir del fondo de la tabla. Con récord 6-12, el conjunto de Boedo mostró una versión sólida y completa, con la continuidad de Lucas Pérez y la incorporación de Kevin Hernández, piezas que le dieron mayor profundidad al plantel.

Una oportunidad para seguir creciendo

Para Unión, el partido representa algo más que una victoria posible: es la chance de confirmar su evolución, sostener el envión anímico y seguir afirmándose como un equipo competitivo en la Liga. En casa, con su gente y ante un rival histórico, el Tatengue buscará otro paso firme en una temporada que, de a poco, empieza a mostrar señales alentadoras.

ATENAS - ARGENTINO

Hora: 21.00 TV: Básquet Pass.

Árbitros: Fabricio Vito, Alberto Ponzo y Ariel Rosas.

Estadio: Estructuras Pretensa Atenas (Córdoba).

Historial: Se enfrentaron en 39 oportunidades, con 24 victorias para Atenas y 15 triunfos para Argentino.

LA UNIÓN - RACING DE CHIVILCOY

Hora: 21.30. TV: Básquet Pass.

Árbitros: Pablo Estévez, Raúl Sánchez y Fabio Alaníz.

Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa).

Historial: Ya se vieron las caras en esta temporada y la victoria fue para Racing por 87 a 66.