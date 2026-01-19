Unión entra en la cuenta regresiva y afina los últimos detalles para el debut ante Platense

Unión transita la recta final de la preparación con un itinerario definido y una sola incógnita para el debut ante Platense en el 15 de Abril.

Unión ya respira clima de competencia oficial. A pocos días del inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional, el equipo de Leonardo Madelón atraviesa su última semana de trabajo antes del debut frente a Platense, programado para este jueves desde las 20, en el estadio 15 de Abril, por la Zona A.

En la recta final de la preparación, el cuerpo técnico encontró lo que buscaba: claridad y certezas. El triunfo por 2-1 ante Alianza Lima, en el marco de la Serie Río de la Plata, fue mucho más que un buen resultado internacional: terminó de confirmar el equipo base que saltará al campo en el estreno oficial.

El cronograma de la semana de Unión

Con el debut a la vuelta de la esquina, Unión seguirá un itinerario preciso:

Lunes : 8.30 hs | Casa Unión

Martes : 8.30 hs | Estadio 15 de Abril

Miércoles : 8.30 hs | Casa Unión

Concentración por la noche

La planificación apunta a ajustar detalles tácticos, cuidar cargas físicas y llegar con el plantel en las mejores condiciones al primer compromiso del año.

Un equipo que empieza a repetirse

En relación al último partido oficial disputado en 2025 —la eliminación en octavos del Clausura—, Madelón introdujo apenas dos modificaciones. Una fue obligada: Matías Mansilla se consolidó como arquero titular tras la salida de Matías Tagliamonte, quien regresó a Racing. La otra se dio en el mediocampo, donde Rafael Profini se ganó un lugar en reemplazo de Mauricio Martínez, actualmente en Rosario Central, negociando la rescisión de su contrato sin descartar un eventual regreso al club.

Marcelo Estigarribia Marcelo Estigarribia buscará ganarle la pulseada a Agustín Colazo entre los 11 de Unión para el debut ante Platense. UNO Santa Fe | José Busiemi

En defensa, el DT ratificó decisiones que no pasan inadvertidas. Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco serán los laterales titulares, pese a que ambos aparecen en el radar de otros clubes en este mercado. En la zaga central, Maizon Rodríguez se afirmó con su buen rendimiento ante Alianza Lima y hará dupla con Valentín Fascendini, otra pieza importante dentro de una línea que empieza a consolidarse.

Medio campo equilibrado y una duda arriba

Madelón apostará por un mediocampo balanceado, con Profini y Mauro Pittón como eje central, Julián Palacios por derecha y Franco Fragapane por izquierda, a quien el entrenador decidió sostener tras un cierre de preparación convincente.

La única incógnita aparece en la ofensiva. Cristian Tarragona tiene su lugar asegurado como referencia, mientras que el DT mantiene una duda puntual entre Agustín Colazo y Marcelo Estigarribia para acompañarlo. Si bien Colazo llega con ventaja, la definición se estirará hasta último momento.

A la espera de los tocados

En paralelo, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de varios jugadores con molestias físicas. Entre ellos, Augusto Solari, quien se perdió el amistoso ante Defensor Sporting con el equipo alternativo por la Serie Río de la Plata. Su recuperación será clave para ampliar las variantes, aunque no se lo arriesgará si no está al ciento por ciento.

Con el trabajo casi terminado y las ideas claras, Unión entra en la cuenta regresiva. El jueves, en su casa y ante su gente, comenzará un nuevo desafío. Y Madelón ya tiene el plan prácticamente definido.