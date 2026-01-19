Sanjustino cayó en el cruce de ida ante Juventud Unida de Gualeguaychú

Juventud Unida de Gualeguaychú venció por la mínima diferencia a Sanjustino en el cotejo de ida de las semis del Torneo Federal Regional Amateur.

A los 34 del segundo tiempo fue expulsado Maximiliano Truchet, de Sanjustino, por doble tarjeta amarilla. Esa infracción provocó el tiro libre directo que ejecutó Marcelo “Chelo” Olivera y lo convirtió en gol. Un golazo al palo derecho del arquero Cristian Reginelli. En un encuentro condicionado por el fuerte viento, el conjunto local fue más y logró sacar una mínima pero valiosa ventaja.

Durante el primer tiempo, el viento fue un factor determinante y complicó el desarrollo del juego. Aun así, Juventud Unida asumió el protagonismo, manejó la pelota y generó varias situaciones claras para ponerse en ventaja, aunque falló en la definición. Sanjustino, por su parte, intentó hacerse fuerte desde el orden y, de manera esporádica, logró inquietar al arquero Horst.

El equipo dirigido por Miguel Fullana sufrió dos golpes en esa primera etapa con las lesiones de Alan Murialdo y Damián Zadel, lo que le hizo perder presencia y equilibrio. Luego de la salida de Zadel, la visita tuvo la jugada más clara del primer tiempo: un tiro libre desde la derecha terminó en un cabezazo de Ypollitti que se estrelló en el palo, cuando el arquero local no tenía nada por hacer.

En el complemento, con el viento a favor, Juventud Unida arrinconó al Verde y Blanco contra su propio campo, aunque le costaba encontrar el camino al gol. La historia se destrabó a los 35 minutos, cuando Maximiliano Truchet cometió una infracción cerca del área sobre Jerónimo Ávalos. El volante visitante, que ya estaba amonestado, vio la segunda amarilla y se fue expulsado.

image El Decano logró ponerse en ventaja con un golazo de tiro libre que le dio la victoria. Gentileza R2820 (Mauricio Ríos)

De ese tiro libre se hizo cargo Marcelo Olivera, quien con un preciso remate por encima de la barrera dejó sin chances al arquero Cristian Reginelli y desató el festejo local. Fue el 1 a 0 definitivo, resultado que deja a Juventud Unida con ventaja de cara a la revancha.

El próximo domingo el Matador tendrá revancha en el Coloso del Oeste, con la ausencia obligada de Maxi Truchet, el Verde se juega el todo por el todo a bajar un histórico de las categorías de ascenso, con la impronta de su público, con la inteligencia de sus jugadores, con el orgullo y el sentido de pertenencia de un equipo ganador.

Síntesis: Juventud Unida de Gualeguaychú 1- Sanjustino 0

Juventud Unida: César Horst, Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel, Federico López, Leandro Larrea, Aramis Serafini, Facundo Britos, Sergio Olano y Alan Murialdo, Marcelo Olivera. DT: Miguel Fullana.

Sanjustino: Cristian Reginelli; Alejo Macellari, Lautaro Oggier, Francisco Ypollitti, Agustín Pereyra; Matías Ayala Vera, Federico Aguilera, Lorenzo González, Maximiliano Trouchet; Nehemías González y Agustín Jara. DT: Marcelo Molina.

Cambios: Pt: 32’ Maximiliano Solari por Murialdo (JU), 39’ Nicolás Trejo por Zadel (JU); St: 23’ Matías Benegas por Jara (SJ), 28’ Lisandro Merlino por Aguilera (SJ), 35’ Aramis Serafini por Benítez (JU), 35’ Agustín Benedetti por Larrea (JU), 35’ Iván Esquivel por Olano (JU), 43’ Mariano Cáceres por Ayala (SJ)

Goles: St: 37’ Marcelo Olivera (JU)

Expulsados: St: 35’ Maximiliano Truchet (SJ)

Cancha: Juventud Unida

Árbitro: Lucas Rodríguez