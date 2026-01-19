Tirante rompió la barrera en Melbourne y firmó un estreno soñado en el Abierto de Australia

Uno Santa Fe | Ovación | Tirante

El platense Thiago Tirante debutó en el cuadro principal del Abierto de Australia con una sólida victoria ante el local Aleksandar Vukic.

Ovación

Por Ovación

19 de enero 2026 · 10:16hs
Thiago Tirante escribió una página especial en su carrera y en el tenis argentino. En su debut en el cuadro principal del Abierto de Australia, el platense logró un triunfo contundente frente al australiano Aleksandar Vukic, jugador de ranking superior, y se convirtió en la única nota positiva para la Legión en el cierre de la primera jornada en Melbourne.

Un estreno con autoridad para Thiago Tirante

Tirante, 103° del ranking ATP y último clasificado directo al main draw, se presentó por quinta vez en Melbourne, luego de no haber podido superar la qualy en ediciones anteriores. Esta vez, el escenario fue distinto: jugó con personalidad, manejó los tiempos del partido y se impuso en sets corridos por 7-5, 6-2 y 6-2, en una hora y 50 minutos, en el ANZ Arena.

El argentino mostró solidez desde el fondo de la cancha y una notable eficacia para capitalizar las oportunidades, desarmando a un rival que llegaba con mayor respaldo del ranking y el apoyo del público local.

Un desafío mayor en segunda ronda

El premio para Tirante será un cruce exigente en la próxima instancia. En la segunda ronda, enfrentará al estadounidense Tommy Paul, preclasificado número 19 del torneo, en un duelo que lo pondrá a prueba frente a uno de los jugadores más regulares del circuito.

Una jornada esquiva para el resto de los argentinos en Australia

La victoria de Tirante contrastó con una madrugada complicada para los otros argentinos en competencia. Mariano Navone cayó ante el serbio Hamad Medjedovic en un partido extenso y disputado, que se resolvió en cuatro sets por 6-2, 6-7 (3), 6-4 y 6-2, tras tres horas de juego.

Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo tampoco pudo sostener la ventaja inicial frente al local Jordan Thompson. Luego de ganar el primer set en el tie break, el argentino fue perdiendo terreno y terminó cediendo por 6-7 (3), 7-5, 6-1 y 6-1, también tras más de tres horas de batalla.

La esperanza argentina

En una jornada mayormente adversa, Thiago Tirante levantó la bandera argentina en Melbourne y confirmó que su llegada al cuadro principal no fue casualidad. Con confianza renovada y sin presión, el platense ya piensa en el próximo desafío, sabiendo que el Abierto de Australia ya le regaló su primer gran festejo.

