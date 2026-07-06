Triunfo de gran candidato: Colón volvió del sur con mucho más que tres puntos

Colón sumó tres puntos clave ante Deportivo Madryn, y si bien sigue a cinco puntos de la cima, renovó su ilusión de ir por todo por el ascenso.

Colón comenzó la segunda rueda de la Primera Nacional de la mejor manera. En una parada siempre complicada como el estadio Abel Sastre, el equipo de Ezequiel Medrán derrotó 2-1 a Deportivo Madryn, logró dar vuelta el resultado por primera vez en la temporada y dio un paso importante en su objetivo de seguir prendido en la pelea por el primer puesto de la Zona A.

El Sabalero mostró personalidad para revertir el gol de Nicolás Servetto, que había puesto en ventaja al conjunto patagónico en el inicio del segundo tiempo. Con las conquistas de Julián Marcioni y Alan Bonansea, se llevó tres puntos de enorme valor en el comienzo de la segunda mitad del campeonato.

Un triunfo que mantiene a Colón en la pelea

La fecha 19 dejó un escenario favorable para Colón. Más allá de su victoria, varios de sus rivales directos dejaron puntos en el camino.

Deportivo Morón, que arrancó la jornada como escolta, cayó 2-1 ante Defensores de Belgrano, mientras que Deportivo Madryn perdió una buena oportunidad de meterse en los puestos de privilegio al caer como local.

El gran ganador del fin de semana fue Ferro, que derrotó 2-1 a San Telmo y estiró su ventaja en lo más alto de la tabla.

Con estos resultados, las principales posiciones quedaron de la siguiente manera:

Ferro: 37 puntos.

37 puntos. Deportivo Morón: 34.

34. Colón: 32.

32. Bolívar: 30.

30. Los Andes: 29.

29. Almirante Brown: 29.

29. Deportivo Madryn: 28.

28. Estudiantes: 27.

Así, el conjunto rojinegro quedó a cinco unidades del líder y a solo dos del segundo puesto, cuando todavía restan 19 fechas para el cierre de la fase regular.

Un inicio alentador para la segunda rueda

El triunfo en Puerto Madryn cobra todavía mayor importancia porque se dio en el arranque de la segunda rueda, una etapa donde cada punto empieza a tener un peso específico en la lucha por el ascenso.

Además de volver al triunfo como visitante, Colón cortó varias rachas negativas: dio vuelta un partido por primera vez en el campeonato y recuperó el poder de gol de Alan Bonansea, quien volvió a convertir después de 13 encuentros.

Con un plantel que además espera la llegada de refuerzos para potenciar el ataque, el equipo de Medrán mantiene intacta la ilusión de pelear hasta el final por el primer puesto.

Lo que viene para Colón

La próxima presentación del Sabalero será en el estadio Brigadier López, donde recibirá a Central Norte por la fecha 20 de la Zona A.

En una jornada que podría ofrecer nuevos movimientos en la parte alta de la tabla, también sobresalen otros cruces importantes:

* San Miguel vs. Ferro.

* Deportivo Morón vs. Deportivo Madryn.

* Los Andes vs. Bolívar.

* All Boys vs. Almirante Brown.

* Estudiantes (BA) vs. Mitre.

* Colón vs. Central Norte.

* Godoy Cruz vs. Defensores de Belgrano.

* Racing de Córdoba vs. Acassuso.

* San Telmo vs. Chaco For Ever.

LEER MÁS: Rompió la racha: Bonansea volvió a aparecer cuando Colón más lo necesitaba

Colón sabe que depende, en gran medida, de seguir haciéndose fuerte en Santa Fe. Después del golpe sobre la mesa que dio en Puerto Madryn, ahora buscará ratificar la levantada ante su gente para seguir descontando diferencias con Ferro y consolidarse definitivamente entre los grandes protagonistas de la Zona A.