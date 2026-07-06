El GP de Bélgica, el nuevo desafío para Franco Colapinto en la Fórmula 1

El piloto argentino disputará la 15ª fecha del Mundial de Fórmula 1 en el histórico circuito de Spa-Francorchamps. La carrera será el domingo 19 de julio y no se superpondrá con la final del Mundial 2026.

Después de su destacada actuación en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde volvió a sumar puntos para Alpine, Franco Colapinto ya pone la mira en su próximo desafío dentro de la Fórmula 1. El piloto argentino afrontará el Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la 15ª fecha del campeonato, en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario: Spa-Francorchamps.

La cita tendrá un condimento especial, ya que el domingo 19 de julio también se disputará la final del Mundial 2026. Sin embargo, los fanáticos podrán disfrutar de ambos espectáculos deportivos, ya que la Fórmula 1 organizó su cronograma para evitar cualquier superposición con el partido decisivo de la Copa del Mundo.

Un circuito con historia para Colapinto

Spa-Francorchamps es uno de los trazados más tradicionales y exigentes de la máxima categoría. Con curvas icónicas y sectores de alta velocidad, representa un verdadero examen para pilotos y equipos.

Colapinto llegará con el impulso que le dio su noveno puesto en Silverstone, donde largó desde el fondo de la grilla y protagonizó una gran remontada para terminar dentro de la zona de puntos, ratificando su crecimiento en la categoría.

El argentino buscará prolongar ese buen momento y seguir sumando experiencia en una temporada que lo tiene consolidándose carrera tras carrera en la Fórmula 1.

El cronograma del GP de Bélgica

La actividad en Spa comenzará el viernes 17 de julio con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres.

El sábado 18 se desarrollarán la tercera práctica y la clasificación, que definirá el orden de largada para la competencia principal.

La carrera se disputará el domingo 19 de julio desde las 10 (hora de Argentina), varias horas antes de la final del Mundial de fútbol, gracias a una programación coordinada entre la FIA y la Fórmula 1 para que los principales eventos deportivos del día no coincidan.

Con un circuito histórico como escenario y luego de haber recuperado confianza en Gran Bretaña, Colapinto afrontará una nueva oportunidad para seguir demostrando su potencial en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: días y horarios del GP de Bélgica

Viernes 17 de julio

Práctica Libre 1: 08:30 a 09:30

Práctica Libre 2: 12:00 a 13:00

Sábado 18 de julio

Práctica Libre 3: 07:30 a 08:30

Clasificación: 11:00 a 12:00

Domingo 19 de julio

Carrera: 10:00 (hora de Argentina)

Dónde se corre el Gran Premio de Bélgica

El Gran Premio de Bélgica se disputará en Spa-Francorchamps, uno de los circuitos más prestigiosos y desafiantes del calendario de la Fórmula 1.

Ubicado en la región de las Ardenas, el trazado tiene una longitud de 7,004 kilómetros, cuenta con 44 vueltas para completar la carrera y es reconocido por sectores emblemáticos como Eau Rouge y Raidillon, además de sus habituales cambios climáticos, que suelen convertir cada competencia en una prueba impredecible.

Dónde ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Bélgica

En Argentina, toda la actividad del Gran Premio de Bélgica podrá seguirse en vivo a través de Disney+ Premium y FOX Sports, señales que transmiten la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Así, Colapinto volverá a la pista en un domingo muy especial para el deporte mundial: primero buscará un buen resultado en Bélgica y, horas más tarde, será el turno de la final del Mundial 2026.