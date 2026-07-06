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El entrenador de Inglaterra evitó hablar de un posible cruce con Argentina

Tomas Tuchel no quiso adelantarse a una eventual semifinal y puso el foco en el duelo de cuartos ante Noruega.

Ovación

Por Ovación

6 de julio 2026 · 12:27hs
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El entrenador de Inglaterra evitó hablar de un posible cruce con Argentina

El entrenador de la Selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, evitó imaginar un posible cruce con Argentina en las semifinales del Mundial 2026 después de la victoria por 3-2 ante México, que le permitió a su equipo avanzar a los cuartos de final.

El seleccionado inglés consiguió un triunfo muy sufrido en el Estadio Azteca, donde eliminó al anfitrión en un partido cargado de tensión, goles, polémicas y una expulsión que obligó al equipo europeo a defender muy cerca de su área durante buena parte del segundo tiempo.

Con la clasificación consumada, Inglaterra ya sabe que su próximo rival será Noruega, que viene de dar uno de los grandes golpes del torneo al eliminar a Brasil por 2-1, con una actuación determinante de Erling Haaland.

En ese contexto, a Tuchel le preguntaron en conferencia de prensa por un eventual cruce con Argentina en semifinales, ya que el equipo de Lionel Scaloni aparece del otro lado de esa llave y todavía debe enfrentar a Egipto por los octavos de final.

Thomas Tuchel no quiso hablar de la Selección Argentina

“Hoy sólo queremos disfrutar de esta clasificación. Además, antes de la semifinal tenemos los cuartos de final y mañana recién empezaremos a pensar en lo que viene”, respondió el entrenador alemán, que prefirió no adelantar escenarios y concentrarse en el desafío inmediato.

La cautela de Tuchel tiene una explicación clara: antes de pensar en Argentina, Egipto, Colombia o Suiza, Inglaterra deberá superar a una Noruega en alza, que llega impulsada por Haaland y por la histórica eliminación de Brasil.

El técnico inglés también se refirió al criterio arbitral en el triunfo ante México y cuestionó algunas decisiones, especialmente la expulsión de Jarell Quansah y el penal sancionado a favor de Harry Kane. “Lo único que quiero es coherencia. Hay decisiones que son muy difíciles de entender”, señaló.

Además, explicó por qué Inglaterra terminó replegada en el tramo final del partido, cuando México empujó con el apoyo de todo el Azteca y buscó llevar el encuentro al alargue.

“Con diez jugadores, en la altura y frente a un rival que atacó con todo, era imposible no terminar defendiendo cerca de nuestra portería”, sostuvo Tuchel, quien valoró la resistencia de sus futbolistas en un cierre dramático.

Inglaterra enfrentará a Noruega el sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del Mundial y quedar a un paso de una eventual semifinal contra el ganador del sector de Argentina.

Inglaterra Tuchel Argentina
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