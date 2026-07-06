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Bélgica denunció irregularidades de FIFA y anunció que impugnará la presencia de Balogun

La Federación Belga, a horas del partido ante Estados Unidos, acusa al organismo de una serie de acciones irregulares

6 de julio 2026 · 13:03hs
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Bélgica jugará bajo protesta ante Estados Unidos.

Bélgica jugará bajo protesta ante Estados Unidos.

El caso Balogun escala. A horas del partido entre Bélgica y Estados Unidos por los octavos de final del Mundial 2026, la Federación Belga emitió un nuevo comunicado en el que acusa a la FIFA de una serie de irregularidades en el manejo de la situación y anuncia que impugnará la presencia del delantero en caso de que juegue.

La denuncia es grave: según el organismo belga, la casa madre del fútbol internacional les negó información, convirtió su pedido de explicaciones en una apelación para luego declararla inadmisible y eliminó deliberadamente de la reunión previa al partido la sección habitual sobre suspensiones automáticas de jugadores.

El relato de la Federación de Bélgica describe un proceso que considera directamente viciado. Cuando la RBFA se enteró por los medios de comunicación de que la FIFA había levantado la suspensión de Balogun, envió una carta solicitando una copia de la decisión y una explicación del procedimiento.

La respuesta de la FIFA fue inesperada: en lugar de proporcionar la información pedida, trató esa correspondencia como una apelación formal, designó un juez y le dio a Bélgica apenas unas horas para resolver el proceso, sin haberle entregado previamente ningún documento ni decisión motivada.

El problema es que la propia normativa de la FIFA establece que para que una apelación sea admisible, la decisión motivada debe haber sido comunicada previamente al apelante. Bélgica sostiene que la FIFA creó artificialmente una apelación y se aseguró de inmediato de que fuera declarada inadmisible, mientras simultáneamente se negaba a responder sus solicitudes legítimas.

Uno de los puntos más llamativos del comunicado belga es lo que ocurrió en la reunión de coordinación previa al partido. En todos los encuentros anteriores de la selección belga en el torneo, la FIFA había incluido en su presentación una sección específica sobre suspensiones automáticas de jugadores. En esta reunión, esa sección desapareció. Bélgica preguntó verbalmente y por escrito sobre los motivos del cambio. No recibió respuesta.

"Hasta el momento, la RBFA sigue sin recibir ninguna decisión ni explicación de la FIFA. Por lo tanto, no le queda otra alternativa que impugnar la elegibilidad del jugador", cerró el comunicado, que también anticipó que la pelea continuará más allá del resultado deportivo: "La RBFA seguirá luchando en las próximas horas, días y meses en defensa de los principios fundamentales de la ética, la competencia leal y los intereses del fútbol en su conjunto."

El comunicado de la Federación Belga

Tras su declaración anterior, la RBFA desea explicar públicamente los sucesos de las últimas horas.

Tras conocer a través de los medios de comunicación la decisión de la FIFA de levantar la suspensión automática del jugador Balogun, la RBFA envió una carta a la FIFA solicitando una copia de la decisión, una explicación del procedimiento seguido y exponiendo su postura respecto a la normativa aplicable.

Como única respuesta, la FIFA envió una carta a la RBFA indicando que consideraba esta correspondencia como una apelación, que se había designado un juez y que la RBFA disponía de tan solo unas horas para resolverla. La FIFA no proporcionó ninguna información.

Para que una apelación sea admisible, la propia normativa de la FIFA establece que la decisión motivada debe haberse comunicado previamente al apelante. Mientras la RBFA simplemente buscaba explicaciones legítimas, la FIFA creó una apelación y se aseguró de inmediato de que fuera declarada inadmisible.

Todo esto ocurrió mientras la FIFA se negaba simultáneamente a responder a las solicitudes legítimas de la RBFA.

Además, durante la reunión de coordinación del partido, la FIFA eliminó deliberadamente de su presentación la sección relativa a la suspensión automática de jugadores. Este tema, sin embargo, había formado parte de todas las reuniones previas a los cuatro partidos anteriores. La RBFA preguntó a la FIFA, tanto verbalmente como por escrito, sobre los motivos de este cambio, pero una vez más no recibió respuesta.

Para que quede claro, hasta el momento, la RBFA sigue sin recibir ninguna decisión ni explicación de la FIFA al respecto. Por lo tanto, no le queda otra alternativa que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido.

Independientemente del resultado deportivo de este partido, la RBFA está profundamente preocupada por el desarrollo de los acontecimientos y seguirá luchando en las próximas horas, días y meses en defensa de los principios fundamentales de la ética, la competencia leal y los intereses del fútbol en su conjunto.

Bélgica FIFA Estados Unidos
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