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¡Salud, tricampeón! Kimberley se quedó con el título en el Promocional

Kimberley se quedó con el tricampeonato tras vencer en el tercer partido, en el Cándido Arrúa, a Atlético Franck, por un categórico 78-51.

Ovación

Por Ovación

6 de julio 2026 · 07:45hs
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¡Salud, tricampeón! Kimberley se quedó con el título en el Promocional

Kimberley (2) extendió su reinado en el Torneo Promocional al superar como local a Atlético Franck (1) por 78 a 51, en el tercer partido de la serie final.

Los actuales monarcas destrabaron la paridad a partir del segundo segmento con cinco jugadores en doble dígito.

Síntesis de Kimberley vs Atlético Franck

KIMBERLEY 78: Federico Carreon 12, Lucas Widder 15, Germán Muller 12, Damián Cane 10, Patricio Coronel 1 (FI) Marcelo Hauscarriaga 0, Fernando Ruscitti 5, Iván Udrizard 2, Benjamín Abraham 0, Luis Noval 7, Mauricio Aguirrez 14, Emiliano Tesolin 0. DT: Mariano Mellit.

ATLÉTICO FRANCK 51: Patricio López 6, Martín Nagel 0, Facundo Nescier 9, Nicolás Pérez 22, Luca Minetti 8 (FI) Matías Bisang 6, Lorenzo Galoppo 0, Tomás Nagel 0, Diego Hang 0, Emanuel Chaves 0. DT: Leonel Planterose.

Parciales: 17-17, 39-31 y 61-34.

Árbitros: Romina Morales, Silvio Guzmán y Maximiliano Piedrabuena.

Cancha: Cándido Arrúa.

Kimberley Promocional Atlético Franck
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