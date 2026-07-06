Kimberley (2) extendió su reinado en el Torneo Promocional al superar como local a Atlético Franck (1) por 78 a 51, en el tercer partido de la serie final.
¡Salud, tricampeón! Kimberley se quedó con el título en el Promocional
Kimberley se quedó con el tricampeonato tras vencer en el tercer partido, en el Cándido Arrúa, a Atlético Franck, por un categórico 78-51.
Por Ovación
Los actuales monarcas destrabaron la paridad a partir del segundo segmento con cinco jugadores en doble dígito.
Síntesis de Kimberley vs Atlético Franck
KIMBERLEY 78: Federico Carreon 12, Lucas Widder 15, Germán Muller 12, Damián Cane 10, Patricio Coronel 1 (FI) Marcelo Hauscarriaga 0, Fernando Ruscitti 5, Iván Udrizard 2, Benjamín Abraham 0, Luis Noval 7, Mauricio Aguirrez 14, Emiliano Tesolin 0. DT: Mariano Mellit.
ATLÉTICO FRANCK 51: Patricio López 6, Martín Nagel 0, Facundo Nescier 9, Nicolás Pérez 22, Luca Minetti 8 (FI) Matías Bisang 6, Lorenzo Galoppo 0, Tomás Nagel 0, Diego Hang 0, Emanuel Chaves 0. DT: Leonel Planterose.
Parciales: 17-17, 39-31 y 61-34.
Árbitros: Romina Morales, Silvio Guzmán y Maximiliano Piedrabuena.
Cancha: Cándido Arrúa.