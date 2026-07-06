Colón, con una reacción que tardó más de dos años en llegar

El Colón de Ezequiel Medrán perdía en Puerto Madryn, reaccionó en el complemento y terminó ganando un partido que lo devuelve a una estadística que tenía olvidada.

La victoria de Colón por 2-1 ante Deportivo Madryn dejó mucho más que tres puntos para seguir prendido en la pelea de la Zona A de la Primera Nacional. El equipo de Ezequiel Medrán rompió una racha que se extendía desde hace más de dos años: volvió a revertir un resultado adverso, algo que no había conseguido ni en toda la temporada 2025 ni en lo que iba de 2026.

En el estadio Abel Sastre, el Sabalero comenzó cuesta arriba. Nicolás Servetto abrió el marcador para el conjunto chubutense a los siete minutos del segundo tiempo y parecía complicar seriamente las aspiraciones rojinegras.

Sin embargo, esta vez Colón tuvo reacción. A los 25 minutos apareció Julián Marcioni para establecer la igualdad y, cuando el empate parecía sellado, Alan Bonansea conectó un cabezazo a los 42' para decretar un triunfo tan sufrido como valioso.

Una materia pendiente que finalmente aprobó el Colón de Medrán

Uno de los déficits que había mostrado Colón en las últimas temporadas era la escasa capacidad para revertir partidos cuando comenzaba abajo en el marcador.

En el campeonato actual no lo había logrado hasta la visita a Puerto Madryn. Tampoco había podido hacerlo a lo largo de toda la temporada 2025, donde cada vez que empezó perdiendo terminó empatando o cayendo.

Por eso, la remontada conseguida en el sur del país tiene un valor especial, ya que demuestra una fortaleza anímica que el equipo venía necesitando para sostener su candidatura al ascenso.

Hay que remontarse a 2024

Para encontrar el antecedente anterior de un partido que Colón dio vuelta hay que retroceder hasta el 5 de abril de 2024.

Aquella noche, en el estadio Brigadier López, Nueva Chicago sorprendió con un gol de Tomás Rossi a los tres minutos del segundo tiempo. Sin embargo, el conjunto rojinegro reaccionó rápidamente y terminó imponiéndose por 2-1 gracias a los tantos de Paolo Goltz, a los 12 minutos, e Ignacio Lago, a los 30 del complemento.

Desde entonces pasaron más de dos años sin que el Sabalero pudiera revertir un resultado adverso.

La última remontada como visitante había sido en 2021

El dato adquiere todavía mayor dimensión si se toma únicamente la condición de visitante.

La última vez que Colón había dado vuelta un partido fuera de Santa Fe fue el 23 de julio de 2021, cuando el equipo conducido por Eduardo Domínguez, que meses antes se había consagrado campeón de la Copa de la Liga, derrotó a Racing por 2-1 en el Cilindro de Avellaneda.

Aquella tarde, la Academia se puso en ventaja apenas a los dos minutos por un gol en contra de Leonardo Burián. Pero el campeón reaccionó con autoridad: Cristian Ferreira empató antes del descanso y Lucas Beltrán, a los ocho minutos del segundo tiempo, selló la remontada.

Desde ese triunfo en el Presidente Perón habían pasado casi cinco años sin que Colón pudiera revertir un marcador jugando fuera de casa.

Una victoria que puede marcar un quiebre

Más allá del impacto estadístico, el triunfo frente a Deportivo Madryn puede convertirse en un punto de inflexión para un Colón que mostró personalidad cuando el partido se complicó.

LEER MÁS: Rompió la racha: Bonansea volvió a aparecer cuando Colón más lo necesitaba

Por primera vez en mucho tiempo, el Sabalero no se resignó después de quedar en desventaja. Encontró respuestas futbolísticas y anímicas, dio vuelta el resultado y volvió a demostrar que tiene argumentos para mantenerse como protagonista en la lucha por el ascenso.