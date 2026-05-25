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España confirmó sus convocados para el Mundial 2026

La selección dirigida por Luis de la Fuente presentó su lista definitiva con un video especial protagonizado por el rey Felipe VI y una base joven que ilusiona al fútbol español de cara a la Copa del Mundo.

25 de mayo 2026 · 08:44hs
España confirmó sus convocados para el Mundial 2026

La selección de España presentó oficialmente la lista de convocados para el Mundial 2026 con una producción audiovisual que tuvo como gran sorpresa la aparición del rey Felipe VI y que confirmó la fuerte apuesta de Luis de la Fuente por una generación joven encabezada por Lamine Yamal y Nico Williams.

En el arco, España mantendrá la base de los últimos grandes torneos con Unai Simón como principal referencia, acompañado por David Raya y Joan García, ambos campeones en sus respectivas ligas (Arsenal y Barcelona).

En defensa sobresalen los laterales de perfil ofensivo, mientras que en la mitad de la cancha vuelve a aparecer como uno de los grandes puntos fuertes de España, con nombres de enorme jerarquía técnica y dinámica como Pedri, Gavi y Fabián Ruiz.

El cuerpo técnico considera que esta generación puede recuperar el estilo histórico de posesión y presión alta que llevó a España a conquistar el Mundial 2010.

En ataque, la principal atención estará puesta sobre Lamine Yamal, la joya del Barcelona que llega como una de las grandes figuras emergentes del fútbol mundial. Junto a él aparecen Nico Williams, Dani Olmo, Ferrán Torres, Mikel Oyarzabal, Yeremi Pino, Borja Iglesias y Víctor Muñoz, conformando un frente ofensivo veloz, desequilibrante y con múltiples variantes.

Tras conquistar la Eurocopa 2024 y consolidar un profundo recambio generacional, España buscará en Estados Unidos, México y Canadá volver a levantar una Copa del Mundo y confirmar el regreso definitivo a la élite internacional.

Los convocados de España para el Mundial 2026:

Arqueros

  • Unai Simón
  • David Raya
  • Joan García

Defensores

  • Marc Cucurella
  • Alejandro Grimaldo
  • Pedro Porro
  • Marcos Llorente
  • Aymeric Laporte
  • Pau Cubarsí
  • Eric García
  • Marc Pubill

Mediocampistas

  • Pedri González
  • Gavi
  • Fabián Ruiz
  • Martín Zubimendi
  • Rodrigo Hernández
  • Mikel Merino
  • Álex Baena

Delanteros

  • Nico Williams
  • Lamine Yamal
  • Dani Olmo
  • Ferrán Torres
  • Mikel Oyarzabal
  • Borja Iglesias
  • Yeremi Pino
  • Víctor Muñoz

España Mundial Lamine Yamal

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