Esparza: "Estoy con un pie afuera de Colón"

El 30 de junio Gabriel Esparza finalizará su contrato con Colón y por ahora las chances de seguir son remotas. En las últimas horas su representante confirmó que se había vencido el plazo para seguir negociando y que el jugador tenía ofertas de Paraguay y de la MLS. Aún así, Esparza siempre manifestó su deseo de seguir en Colón y Eduardo Domínguez le pidió a los dirigentes que lo retengan.

En un primer momento parecía que las negociaciones estaban encaminadas, pero luego surgieron diferencias económicas respecto al nuevo contrato. Por ello, se dijo que el jugador no seguiría en el Sabalero. A dos días de vencer el vínculo la realidad indica que Esparza se marchará. Aunque en diálogo con TyC Sports deslizó la chance de continuar negociando.

"Hay muchas cuestiones para reveer porque se trata de una situación atípica y eso hace que estemos hablando de otra cosa, quizás hubiese sido más factible con el pase libre tener muchas más posibilidades de otros clubes. Pero hay que tener en cuenta que están cerrados los aeropuertos y que no podés viajar a otro país. En consecuencia tenés que analizar todas esas dificultades que se te presentan y por eso las posibilidades se achican. Hoy el presente es muy difícil y hay que tratar de asegurarse un club", manifestó.

Consultado por la situación económica de Colón dijo: "El club en lo económico como todas saben es un club que ha tenido un crecimiento. Había escuchado que a partir de ahora iban a reducir el 50% de los salarios de los jugadores con los cuales había que renovar contrato o con aquellos que se sumaran al plantel. De todos modos, uno trata de pensar en otras cosas y vamos a esperar".

"Conmigo no se comunicaron de manera directa para hablar de ese tema, sino que fue en una nota periodística. Por lo cuando escuché eso quise saber de que se trataba y cual era mi situación. Allí me explicaron que la idea era reducir un poco, ya que con la pandemia los ingresos al club son menores. Por ahora no pudimos llegar a un acuerdo y vamos a seguir negociando, pero en todo caso no será la primera vez que un jugador con los dirigentes no llegan a un acuerdo", expresó el delantero.

Por último al preguntarle por su futuro aseguró: "El martes se me vence el contrato. Hoy diría que estoy con un pie afuera del club. Son cuestiones que hay que arreglar y todavía hay tiempo. Hoy digo que es muy lejana la posibilidad de seguir en Colón. Soy jugador libre, Colón me fue a buscar cuando me quedaban seis meses en San Lorenzo y firmé por un año y medio, por lo cual quedo libre como tantos jugadores en el fútbol argentino".