"Si ganaba la Sudamericana, igual me iba de Colón"

Desde que se fue de Colón y sobre todo en los últimos meses Pablo Lavallén brindó varias notas con medios locales y nacionales y como no podía ser de otra manera, en cada charla se menciona la final de la Copa Sudamericana. En esta oportunidad, el DT habló con Historias del Gol de FM La Patriada y allí le preguntaron por distintos temas y sobre su paso por Colón dejó algunas frases para analizar.

Consultado por la relación con los dirigentes sabaleros expresó: "Siempre hay diferencias, estamos hablando de que el fútbol es una cuestión de gustos, y mucha veces la dirigencia no analiza esa situación. Los dirigentes simplemente quieren que el equipo gane y no les importa demasiado las formas. Les importa únicamente el resultado, entonces cuando no ganás es todo malo, no importaba como jugaba el equipo y el rival que había enfrente".

Para luego agregar: "Jugamos tres torneos al mismo tiempo y esa seguidilla de partidos, viajes y charlas permanentes hace que tengas roces con los dirigentes. Es obvio que en el torneo local nos fue mal, pero llegar a una final de Copa Sudamericana fue un logro y a cuartos de final de la Copa Argentina significó levantar la vara, ya que Colón nunca había llegado a esas instancias".

En cuanto al rendimiento del equipo manifestó: "Yo no estaba demasiado feliz con el rendimiento del equipo, pero todo tiene su explicación. Tener triple competencia significa jugar cada tres o cuatro días y se hace difícil con esa seguidilla de partidos poder desarrollar una idea. Tenes poco tiempo para profundizar en la idea y debés enfocarte más en el rival".

"En Colón no tuvimos tiempo para convencer al futbolista, a mí tampoco me gustaba demasiado como jugaba el equipo. Pero no podíamos bajarnos de ninguna competencia, no podíamos prescindir de los torneos, yo prefiero jugar tres torneos como hicimos en Colón. Pero también es cierto que vas perdiendo rendimiento, porque son planteles cortos y el trajín se siente", aseguró.

Sobre el plantel que dirigió opinó: "No fue un plantel difícil de manejar, teníamos una muy buena relación pese a los altibajos en los resultados. Pero nunca tuvimos chispazos con el plantel, para jugar un torneo o hasta dos te alcanza el plantel que teníamos. Pero con tres torneos, cuando al jugador los utilizás cada tres días el nivel va bajando. Había un buen equipo con recambio, pero para competir en tres frentes necesitás 20 o 22 profesionales con un nivel similar".

Por último cuando le preguntaron si se hubiese ido igual de Colón pese a ganar la final dijo: "Quizás no hubiese tenido tantos detractores, la gente estaría feliz y lo del torneo local no sería determinante. Pero no se dio, no sé si hubiese podido seguir manteniendo la relación con la dirigencia, porque existían diferencias en muchas cosas. Y salir campeón me hubiese abierto otras puertas, si no se ganaba el ciclo se terminaba y si éramos campeones también el ciclo se podía terminar porque hubiese aparecido otro club. Posiblemente se hubiese terminado en diciembre".