Estigarribia: "Depende de Vignatti que pueda seguir en Colón"

Hace tres años que Marcelo Estigarribia es jugador de Colón y su deseo es seguir vistiendo la camiseta rojinegra. Tiene el aval del cuerpo técnico que conduce Eduardo Domínguez, pero resta la decisión por parte del presidente sabalero José Vignatti. En diálogo con LT9, el volante que se encuentra en Paraguay se refirió a su situación.

"Es una incertidumbre mi futuro, tengo contrato con Colón hasta el 30 de junio y lo último que pude conversar es que mi idea es continuar, pero no depende solo de mí. Tenemos que seguir charlando y ver si el club pretende que yo continúe. De parte mía siempre mostré predisposición para sentarme a dialogar", afirmó el Chelo.

Para luego agregar "Las ganas de seguir en Colón siempre estuvieron, de hecho en estos tres años en cada mercado de pases le di la prioridad a Colón. Yo he entrenado hasta sin contrato, siempre dije que me siento muy identificado con Colón y espero que se tome la decisión de que yo pueda continuar".

LEER MÁS: Fritzler: "Con el cambio de DT nos íbamos a salvar jugando"

En relación a lo que aún impide confirmar su renovación de contrato expresó: "Sabemos que no depende solo del cuerpo técnico mi continuidad. Son tres partes, cuerpo técnico, dirigencia y jugador. Por lo cual, ahora depende exclusivamente del presidente José Vignatti, así que veremos que pasa, yo manifesté siempre que quiero continuar".

"Tengo muchas ganas porque se puede seguir construyendo cosas, se puede seguir trabajando para conseguir objetivos. Voy a esperar algún llamado, de lo contrario se terminará mi ciclo y le estaré eternamente agradecido a la institución. Es un club que me dio mucho, se lograron cosas buenas, pero se puede seguir mejorando. El cuerpo técnico desea contar conmigo, o sea que depende exclusivamente de José (Vignatti), sino me llaman se termina un ciclo y estaré eternamente agradecido a Colón", manifestó.

Consultado por si la situación tiene que ver con lo económico respondió: "Es cuestión de conversar, en este momento de mi carrera lo económico pasa a un segundo plano. Me interea más el proyecto deportivo y que mi familia esté bien, por eso mi deseo de seguir en Colón. No sabria decirte si es económico o no soy parte del proyecto deportivo, porque no conversé con nadie. Pero es cuestión de charlar, soy consciente de la economía y todos debemos hacer un sacrificio, pero no se cual es el problema. Igualmente la prioridad la tiene Colón y hasta el 30 de junio no pienso en otro club".