Fritzler: "Con el cambio de DT nos íbamos a salvar jugando"

Matías Fritzler se quedó en Santa Fe a cumplir con el aislamiento obliatorio y a continuar con los entrenamientos que lleva adelante en su domicilio. El 30 de junio vence su contrato con Colón y en ese sentido trascendió que Eduardo Domínguez le habría pedido a los dirigentes que le renueven el vínculo.

No obstante, esto no está definido y habrá que aguardar los próximos días para tener un panorama más claro. El Polaco ya manifestó su deseo de quedarse en Colón. En diálogo con TyC Sports, el mediocampista sabalero se refirió al momento que atraviesa el fútbol argentino y a la quita de los descensos.

"Me encantaría empezar a entrenar, creo que todos los jugadores queremos. Después están los miedos, para nosotros en Santa Fe la situación es distinta y pienso que con un protocolo adecuado ya podríamos estar entrenando. Estoy seguro que todos los jugadores de fútbol quieren volver a la actividad", aseguró.

LEER MÁS: Colón prescindiría de sumar un nuevo secretario deportivo

Para luego hacer hincapié en su situación personal "Me siento muy bien, por suerte el físico siempre me ayudó a lo largo de mi carrera. Trato de entrenar todos los días, pero también es cierto que la ansiedad va creciendo. Todos extrañamos el entrenamiento y la competencia".

Acerca de la quita de los descensos opinó: "No es algo que me haya liberado, no voy a ser demagogo o hipócrita de decir que era algo que no nos preocupaba, pero yo estaba convencido de que con el cambio de entrenador nos íbamos a salvar jugando y que íbamos a mejorar muchísimo el tema del promedio".

"Estaba convencidísimo de eso. La decisión no me termina de gustar en lo profesional porque me gusta ganarme las cosas en la cancha. Nadie está de acuerdo con que se cambien las reglas del juego. Muchas veces nos encontramos con esas situaciones. Suelen pasar en el fútbol argentino. Desconozco las razones y las causas, nosotros jugamos al fútbol", tiró.

Por último, reiteró su total respaldo al trabajo del entrenador: "Eduardo Domínguez es un técnico muy trabajador y lo podemos aprovechar muchísimo. Le va a venir muy bien a Colón".