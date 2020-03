Domínguez ya juega en Colón: "Las rachas son para cortarse"

"Siempre que llovió paró", dice el refrán y parece caerle como anillo al dedo a la actuación de Colón este lunes por la noche ante Rosario Central, donde volvió a ganar tras 10 partidos y cortar la malaria de 25 sin halagos como visitante. Pero la cosa no quedó ahí, ya que además salió de la zona de descenso, en algo que aviva las ilusiones de pelear por mantener la categoría. Justo en la vuelta de Eduardo Domínguez como entrenador, para arrancar de buena manera la Copa Superliga, que fue suspendida como prevención por la pandemia de coronavirus.

El cotejo fue atípico, ya que se llevó a cabo a puertas cerradas en el Gigante de Arroyito y sin periodistas, a excepción de los encargados de la televisación. Fue así como una vez finalizado, Eduardo Domínguez hizo un balance escueto respecto a las sensaciones que le dejó esta presentación, pero haciendo foco en la necesidad de parar las actividades por el coronavirus.

"Esto un espectáculo para la gente, pero también entendemos la situación mundial y hay que tomar consciencia. Esperemos que se tomen las decisiones correspondientes. Si es para todos, también para el fútbol", apuntó el conductor sabalero.

Colón festejo.jpg Colón le puso fin a la mala racha ante Rosario Central en el debut de Eduardo Domínguez como DT. Foto: prensa Colón

Respecto a la receta, el flamante técnico de Colón fue contundente: "Había que confiar en los jugadores. Ellos son los responsables, porque nosotros no podemos hacer nada. Solo poner nuestras creencias en cada uno de ellos. En lo que creemos y obviamente entender bien la situación. Darles libertades para que se expresen de la mejor manera".

"Este era un partido muy complicado, ante un rival exigente como Rosario Central, con un grandísimo entrenador que de local es tremendo. Los números de Rosario son contundentes en ese sentido. Creo que hemos jugado un partido inteligente y los muchachos supieron manejar los momentos", agregó Eduardo Domínguez.

Además, mencionó que "al inicio de segundo tiempo se puso complicado, pero después los jugadores se plantaron bien en la cancha y demostraron que fueron buenos y justos ganadores".

En el final, apostó por Colón en la lucha de seguir en primera: "No se estaba pudiendo dar. Las rachas estaban para cortarse. Esto es partido a partido. Como jugador me tocó pelear el descenso y sabíamos cómo afrontarlo. Trato de transmitir eso. No hay que mirar la tabla sino el camino, que es jugar bien y eso nos llevará por el lugar deseado".