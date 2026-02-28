Uno Santa Fe | Ovación | Chacho Coudet

Bragarnik blanqueó el llamado de River por el Chacho Coudet

El representante del DT confirmó el contacto y admitió que el Chacho Coudet ve con buenos ojos la chance, aunque depende de su situación contractual.

Ovación

Por Ovación

28 de febrero 2026 · 09:57hs
Bragarnik blanqueó el llamado de River por el Chacho Coudet

Christian Bragarnik confirmó que fue contactado por la dirigencia de River Plate para consultar por la situación de Eduardo Coudet, hoy al frente del Deportivo Alavés. El entrenador es uno de los nombres en carpeta para un eventual recambio en el banco millonario, aunque la operación asoma compleja.

El empresario reconoció públicamente la charla y detalló que el llamado fue institucional, encabezado por la cúpula deportiva de Núñez. La comunicación no implicó una oferta formal, pero sí una manifestación de interés que activa un escenario de negociación potencial.

Contacto formal a Bragarnik

Según explicó Bragarnik, la dirigencia transmitió que Coudet integra una lista de candidatos en evaluación. Desde el entorno del entrenador admiten que el proyecto deportivo seduce: la posibilidad de conducir a River, con competencia continental y plantel de jerarquía, representa un salto estratégico.

En términos futbolísticos, el perfil del Chacho encaja con la identidad histórica del club: equipos intensos, presión alta coordinada, extremos profundos y laterales lanzados en ataque. Su 4-3-3 o 4-1-4-1 flexible prioriza recuperación tras pérdida y transiciones verticales, un libreto compatible con el ADN riverplatense.

La traba contractual del Chacho Coudet

Coudet tiene vínculo vigente con Alavés hasta junio y no posee cláusula de rescisión automática. Cualquier salida anticipada exigiría una negociación entre clubes o una renuncia con eventual compensación económica. Allí radica el principal escollo.

En Núñez, mientras tanto, el análisis continúa. La decisión final dependerá no sólo del consenso dirigencial sino también del contexto deportivo inmediato y de la viabilidad financiera de la operación. El interés está sobre la mesa; ahora el tablero se mueve entre España y Argentina.

Chacho Coudet River España Bragarnik DT
