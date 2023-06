Estudiantes goleó, pero no le alcanzó para quedar primero en su grupo

Estudiantes goleó a Oriente Petrolero 4-0, pero quedó segundo en el grupo C de la Copa Sudamericana.

Estudiantes goleó 4-0 Oriente Petrolero, por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pero no fue suficiente porque la abultada goleada de Bragantino por 7-1 sobre Tacuary, dejó al equipo brasileño en la primera posición del grupo C.

El Pincha cumplió con su deber pero aun así no le alcanzó para quedarse con el primer puesto del grupo C. El tremendo triunfo por 4-0 no alcanzó porque en Brasil su rival (que ya le llevaba una diferencia de tres tantos) amplió su diferencia de gol, se quedó con el primero escalafón y se metió directamente en los octavos de final. Ambos equipos finalizaron con 14 puntos, con cuatro victorias y dos igualdades.