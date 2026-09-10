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Inauguraron la "CapiPlaza" en el Parque del Sur: será sede del Fan Fest durante los Juegos Suramericanos

El nuevo espacio fue inaugurado por el gobernador Maximiliano Pullaro y funcionará como punto de encuentro para familias y visitantes durante la competencia. Desde el domingo tendrá propuestas culturales, recreativas y gastronómicas y quedará como infraestructura de uso permanente para la ciudad.

10 de septiembre 2026 · 17:49hs
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CapiPlaza inaugurada. Nuevo espacio en el Parque del Sur funcionará como sede del Fan Fest.

CapiPlaza inaugurada. Nuevo espacio en el Parque del Sur funcionará como sede del Fan Fest.
Fan Fest. Ofrecerá propuestas culturales

Fan Fest. Ofrecerá propuestas culturales, recreativas y gastronómicas desde este domingo.
Infraestructura permanente. El espacio quedará como uso para la ciudad tras los Juegos Suramericanos.

Infraestructura permanente. El espacio quedará como uso para la ciudad tras los Juegos Suramericanos.
CapiPlaza inaugurada. Nuevo espacio en el Parque del Sur funcionará como sede del Fan Fest.

CapiPlaza inaugurada. Nuevo espacio en el Parque del Sur funcionará como sede del Fan Fest.
Fan Fest. Ofrecerá propuestas culturales

Fan Fest. Ofrecerá propuestas culturales, recreativas y gastronómicas desde este domingo.

El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este jueves la CapiPlaza, un nuevo espacio recreativo ubicado en el Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe, que se suma a la infraestructura urbana en la previa de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El predio fue pensado como un lugar de encuentro para vecinos y visitantes y tendrá un rol central durante la competencia internacional, ya que allí funcionará el Fan Fest, con actividades culturales, recreativas y gastronómicas para acompañar la agenda deportiva.

Del acto participaron autoridades provinciales y municipales, deportistas y estudiantes de distintas escuelas de la ciudad, que recorrieron las nuevas instalaciones.

La vocera provincial, Virginia Coudannes, definió la CapiPlaza como “un espacio aeróbico y recreativo, con propuestas lúdicas para niñas, niños y familias”.

Fan Fest desde este domingo

Con el comienzo de las competencias, previsto para este domingo, la CapiPlaza se convertirá en uno de los principales puntos de concentración para acompañar a los deportistas.

El Fan Fest funcionará desde las 9 y hasta las 21 o 22, con propuestas para todas las edades.

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“Natalie Pérez actuará durante la tardecita. Invitamos a las familias a disfrutar de la gastronomía, de artistas nacionales y locales, de los sponsors, de los juegos para las infancias y, sobre todo, a acompañar a nuestros atletas”, señaló Coudannes.

La programación se integrará con las distintas actividades previstas durante los Juegos y buscará generar un espacio de participación más allá de las competencias.

Siete escenarios y 90 bandas

Los Fan Fest que funcionarán en Santa Fe, Rafaela y Rosario contarán en conjunto con siete escenarios, 90 bandas locales y nacionales y 60 puestos gastronómicos.

En Santa Fe habrá dos escenarios, uno principal y otro secundario, y el predio también será utilizado para realizar las premiaciones de algunas de las competencias.

La propuesta apunta a convertir los espacios de los Juegos en puntos de encuentro entre el deporte, la cultura y las actividades familiares.

Una infraestructura que quedará para la ciudad

Más allá de la competencia internacional, desde el Gobierno provincial destacaron que la CapiPlaza fue diseñada como una obra de uso permanente.

“Esta nueva infraestructura fue pensada para ser disfrutada durante los Juegos y mantener su utilidad para los santafesinos una vez finalizada la competencia”, remarcó Coudannes.

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De esta manera, el predio se incorpora al Parque del Sur como un nuevo espacio recreativo que continuará funcionando una vez finalizados los Juegos.

Más de 100.000 códigos QR descargados

La vocera provincial también destacó el interés que generaron los Juegos Suramericanos entre la ciudadanía.

“Ya se descargaron más de 100.000 códigos QR en Santa Fe, Rosario y Rafaela”, informó.

El código será necesario para acceder a los estadios y a las competencias, cuyo ingreso será libre y gratuito mediante este sistema.

Además, Coudannes señaló que ya se recaudaron más de $250 millones a través de reservas anticipadas de ubicaciones para determinadas competencias.

Esos fondos serán destinados a instituciones con las que la Provincia firmó convenios: Cáritas, CILSA y la Federación de Veteranos de Guerra de la provincia de Santa Fe.

Poletti destacó el legado del Parque del Sur

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, valoró la apertura de la CapiPlaza y la elección de la ciudad como una de las sedes de los Juegos Suramericanos.

El mandatario agradeció “la decisión de haber consolidado a la ciudad de Santa Fe como una de las sedes de los Juegos Suramericanos” y destacó los cambios que dejará el evento.

“Queremos que sea un lugar de paz, tranquilidad, disfrute y alegría, con todo articulado mediante distintos dispositivos”, expresó.

Poletti también remarcó que las obras realizadas en el Parque del Sur permitirán recuperar y mejorar un espacio tradicional de la ciudad.

“Va a quedar renovado, con piletones de agua filtrada que permitirán que todos disfrutemos de la temporada de verano”, sostuvo.

Con la inauguración de la CapiPlaza, el Parque del Sur suma así una nueva infraestructura que tendrá protagonismo durante los Juegos Suramericanos y que, según la planificación oficial, quedará luego como un espacio de recreación y encuentro para los vecinos de Santa Fe.

Parque del Sur Fan Fest Juegos Suramericanos
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