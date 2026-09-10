Se inauguró la Capi plaza donde funcionará el fan fest en la ciudad de Santa Fe

El gobernador Pullaro y el intedente Poletti dejaron inaugurado el flamante espacio en el corazón del Parque del Sur, que albergará el Fan Fest con propuestas culturales y recreativas para acompañar la agenda deportiva.

La CapiPlaza ya está lista en el Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe.

Tal como estaba pautado se inauguraro la CapiPlaza, un nuevo espacio ubicado en el Parque del Sur que se incorpora a la infraestructura de la ciudad en la previa de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La propuesta busca sumar un lugar de encuentro y participación para la comunidad y tendrá protagonismo durante la competencia internacional. Además, el Parque del Sur será el espacio donde se desarrollará el Fan Fest de Santa Fe 2026, con propuestas culturales y recreativas para acompañar la agenda deportiva.

Del acto participaron autoridades, deportistas y estudiantes de distintas escuelas de la ciudad, que pudieron recorrer y disfrutar las instalaciones. La vocera provincial, Virginia Coudannes, definió el predio como “un espacio aeróbico y recreativo, con propuestas lúdicas para niñas, niños y familias”.

Pullaro y Poletti inauguraron la CapiPlaza en el Parque del Sur.

La funcionaria detalló que, desde el domingo, cuando comiencen las competencias, el Fan Fest funcionará de 9 a 21 o 22. “Natalie Pérez actuará durante la tardecita. Invitamos a las familias a disfrutar de la gastronomía, de artistas nacionales y locales, de los sponsors, de los juegos para las infancias y, sobre todo, a acompañar a nuestros atletas”, señaló.

Un legado que va a quedar en Santa Fe

El intendente Juan Pablo Poletti valoró la apertura del nuevo espacio, agradeció “la decisión de haber consolidado a la ciudad de Santa Fe como una de las sedes de los Juegos Suramericanos” y destacó “los cambios y el legado que va a quedar”.

Por eso, invitó a las familias a acercarse al predio. “Queremos que sea un lugar de paz, tranquilidad, disfrute y alegría, con todo articulado mediante distintos dispositivos”, expresó.

Finalmente, Poletti puso en valor las obras realizadas en el Parque del Sur: “Va a quedar renovado, con piletones de agua filtrada que permitirán que todos disfrutemos de la temporada de verano”.

También participaron los ministros Pablo Olivares, de Economía, y Victoria Tejeda, de Igualdad y Desarrollo Humano; el senador provincial por el departamento La Capital, Julio Garibaldi, y otras autoridades.