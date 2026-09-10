Uno Santa Fe | Ovación | Fan Fest

Se inauguró la Capi plaza donde funcionará el fan fest en la ciudad de Santa Fe

El gobernador Pullaro y el intedente Poletti dejaron inaugurado el flamante espacio en el corazón del Parque del Sur, que albergará el Fan Fest con propuestas culturales y recreativas para acompañar la agenda deportiva.

Ovación

Por Ovación

10 de septiembre 2026 · 18:04hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La CapiPlaza ya está lista en el Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe.

La CapiPlaza ya está lista en el Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe.

Tal como estaba pautado se inauguraro la CapiPlaza, un nuevo espacio ubicado en el Parque del Sur que se incorpora a la infraestructura de la ciudad en la previa de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

LEER MÁS: El rafaelino Tomás Mondino, el crédito local en los Juegos Suramericanos

La propuesta busca sumar un lugar de encuentro y participación para la comunidad y tendrá protagonismo durante la competencia internacional. Además, el Parque del Sur será el espacio donde se desarrollará el Fan Fest de Santa Fe 2026, con propuestas culturales y recreativas para acompañar la agenda deportiva.

Del acto participaron autoridades, deportistas y estudiantes de distintas escuelas de la ciudad, que pudieron recorrer y disfrutar las instalaciones. La vocera provincial, Virginia Coudannes, definió el predio como “un espacio aeróbico y recreativo, con propuestas lúdicas para niñas, niños y familias”.

Pullaro y Poletti inauguraron la CapiPlaza en el Parque del Sur.

Pullaro y Poletti inauguraron la CapiPlaza en el Parque del Sur.

La funcionaria detalló que, desde el domingo, cuando comiencen las competencias, el Fan Fest funcionará de 9 a 21 o 22. “Natalie Pérez actuará durante la tardecita. Invitamos a las familias a disfrutar de la gastronomía, de artistas nacionales y locales, de los sponsors, de los juegos para las infancias y, sobre todo, a acompañar a nuestros atletas”, señaló.

Un legado que va a quedar en Santa Fe

El intendente Juan Pablo Poletti valoró la apertura del nuevo espacio, agradeció “la decisión de haber consolidado a la ciudad de Santa Fe como una de las sedes de los Juegos Suramericanos” y destacó “los cambios y el legado que va a quedar”.

Por eso, invitó a las familias a acercarse al predio. “Queremos que sea un lugar de paz, tranquilidad, disfrute y alegría, con todo articulado mediante distintos dispositivos”, expresó.

Finalmente, Poletti puso en valor las obras realizadas en el Parque del Sur: “Va a quedar renovado, con piletones de agua filtrada que permitirán que todos disfrutemos de la temporada de verano”.

También participaron los ministros Pablo Olivares, de Economía, y Victoria Tejeda, de Igualdad y Desarrollo Humano; el senador provincial por el departamento La Capital, Julio Garibaldi, y otras autoridades.

Fan Fest Juegos Suramericanos plaza Santa Fe
Noticias relacionadas
Varias de Las Leonas mundialistas afrontarán un entrenamiento en la nueva camcha de la ASH.

Las selecciones Nacionales entrenarán junto a los de la ASH antes de los ODESUR

estudiantes denuncio a depay ante la conmebol y pide que se pierda la revancha

Estudiantes denunció a Depay ante la Conmebol y pide que se pierda la revancha

bayern munich debuto en la champions con una goleada ante bodo glimt

Bayern Munich debutó en la Champions con una goleada ante Bodo Glimt

Las Panteras vencieron 3-0 a Chile y dieron otro paso clave hacia el Mundial.

Tercera victoria de Las Panteras en el Sudamericano y cada vez más cerca de la clasificación al Mundial

Lo último

Una costumbre de más de 100 años: el liso santafesino ahora es patrimonio de toda la provincia

Una costumbre de más de 100 años: el liso santafesino ahora es patrimonio de toda la provincia

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1,6 millones en agosto para no caer en la pobreza

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1,6 millones en agosto para no caer en la pobreza

Las selecciones Nacionales entrenarán junto a los de la ASH antes de los ODESUR

Las selecciones Nacionales entrenarán junto a los de la ASH antes de los ODESUR

Último Momento
Una costumbre de más de 100 años: el liso santafesino ahora es patrimonio de toda la provincia

Una costumbre de más de 100 años: el liso santafesino ahora es patrimonio de toda la provincia

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1,6 millones en agosto para no caer en la pobreza

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1,6 millones en agosto para no caer en la pobreza

Las selecciones Nacionales entrenarán junto a los de la ASH antes de los ODESUR

Las selecciones Nacionales entrenarán junto a los de la ASH antes de los ODESUR

Estudiantes denunció a Depay ante la Conmebol y pide que se pierda la revancha

Estudiantes denunció a Depay ante la Conmebol y pide que se pierda la revancha

Buena noticia para Unión: Tarragona recibió una fecha de suspensión

Buena noticia para Unión: Tarragona recibió una fecha de suspensión

Ovación
Las selecciones Nacionales entrenarán junto a los de la ASH antes de los ODESUR

Las selecciones Nacionales entrenarán junto a los de la ASH antes de los ODESUR

Implacable: Unión, en el Top 3 de los más efectivos del Clausura

Implacable: Unión, en el Top 3 de los más efectivos del Clausura

Madelón habló de los rumores que circularon sobre su salida como DT de Unión

Madelón habló de los rumores que circularon sobre su salida como DT de Unión

San Lorenzo recibió un nuevo embargo por una deuda vinculada a los hermanos Pittón

San Lorenzo recibió un nuevo embargo por una deuda vinculada a los hermanos Pittón

Tercera victoria de Las Panteras en el Sudamericano y cada vez más cerca de la clasificación al Mundial

Tercera victoria de Las Panteras en el Sudamericano y cada vez más cerca de la clasificación al Mundial

Policiales
Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe