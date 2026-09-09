Habrá cinco Fan Fest con 90 bandas, gastronomía y espectáculos gratuitos

Habrá Fan Fest en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con siete escenarios, 90 bandas locales y nacionales y 60 puestos gastronómicos. El acceso será gratuito, pero será necesario registrarse previamente y presentar un código QR.

Habrá Fan Fest en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con siete escenarios, 90 bandas locales y nacionales y 60 puestos gastronómicos

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya tienen preparada una de sus grandes propuestas para que la competencia deportiva también se viva en las calles. Durante el desarrollo del evento internacional se instalarán cinco Fan Fest distribuidos entre Santa Fe, Rosario y Rafaela , con música, gastronomía, actividades culturales y propuestas para toda la familia.

La grilla contempla siete escenarios en simultáneo , la participación de 90 bandas y artistas locales y nacionales y unos 60 puestos gastronómicos . Además, habrá DJs, freestyle, intervenciones artísticas, propuestas de danza, actividades recreativas, espectáculos para las infancias y espacios destinados a sponsors e instituciones.

La presentación oficial del calendario y la programación estuvo a cargo de la vocera del Gobierno de Santa Fe y de los Juegos, Virginia Coudannes, durante una actividad realizada este martes en la Sala de la Torre de Rosario.

“Estamos en la antesala, muy cerca del arranque de los Juegos Suramericanos, un acontecimiento que nos convoca como capital del deporte de la República Argentina en la invencible provincia de Santa Fe y como vidriera internacional”, señaló Coudannes.

Habrá Fan Fest en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con siete escenarios, 90 bandas locales y nacionales y 60 puestos gastronómicos gentileza

Los artistas que estarán en los Fan Fest de Santa Fe 2026

La programación musical reunirá a artistas de diferentes estilos y generaciones. Entre los nombres anunciados aparecen Los Pericos, Rombai, Cacho Deicas, Santiago Motorizado, Koino Yokan, Indios, Turf, Los Tipitos, Natalie Pérez y Benja Amadeo.

La propuesta también incluirá fiestas como Bresh y Polenta, además de DJs, espectáculos de freestyle, intervenciones artísticas y propuestas de danza.

A la programación nacional se sumará una importante participación de artistas locales, con el objetivo de mostrar la producción cultural de las tres ciudades que serán sede de los Juegos.

Coudannes destacó que los Fan Fest de los Juegos Suramericanos serán espacios de encuentro para el público y explicó que comenzarán desde las 9 de la mañana. Además de los espectáculos, allí se realizarán las premiaciones de las distintas competencias.

Dónde estarán los cinco Fan Fest

Los espacios estarán distribuidos en las tres ciudades sedes de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Santa Fe: el Fan Fest funcionará en el Parque del Sur .

Rosario: habrá dos espacios, ubicados en el Museo del Deporte y el Parque Independencia .

Rafaela: los escenarios estarán en Invencible Rafaela y Invencible Velódromo.

De esta manera, las tres ciudades tendrán actividades durante el desarrollo de la competencia y podrán combinar la agenda deportiva con una amplia programación cultural y recreativa.

Cómo será la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos

La ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se realizará el sábado 12 de septiembre a las 18, al pie del Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario.

El espectáculo contará con la participación de importantes artistas argentinos como Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán.

La propuesta musical tendrá arreglos de Lito Vitale y buscará reflejar diferentes elementos de la identidad santafesina y argentina.

“Habrá un gran despliegue que muestra nuestra identidad, esa identidad que ya se mostraba en las medallas, el río, el sol, el campo, pero que ahora estará plasmada en el Monumento a la Bandera con todas las delegaciones y a la delegación de la República Argentina que nos llena de orgullo”, expresó Coudannes.

La ceremonia tendrá una duración aproximada de dos horas y contará con un importante operativo de seguridad y logística, coordinado entre la organización de los Juegos y el Municipio de Rosario.

Más de 4.000 voluntarios para los Juegos Suramericanos

Durante la presentación, Coudannes también destacó el trabajo realizado para poner en marcha la competencia y el compromiso de los más de 4.000 voluntarios que participarán de los Juegos.

La funcionaria remarcó además la importancia de las obras de infraestructura deportiva y urbana realizadas en Santa Fe, Rosario y Rafaela para recibir a los atletas y delegaciones.

En ese sentido, sostuvo que el gobernador Maximiliano Pullaro puso el foco en la obra pública y en el legado que dejarán los Juegos para la provincia.

“El gobernador Pullaro pone el acento en la obra pública y pone el acento en este legado que queda para todos los santafesinos y para los argentinos; la infraestructura deportiva, pero también el conocimiento de haber transitado la organización de estos juegos”, afirmó.

Cómo ingresar a los Fan Fest de los Juegos Suramericanos

El acceso a los Fan Fest será libre y gratuito, aunque habrá un requisito previo para poder ingresar. Los asistentes deberán realizar un registro online y descargar un código QR correspondiente a la jornada a la que quieran concurrir.

Desde la organización aclararon que el trámite deberá repetirse por cada día de asistencia. Es decir, quienes quieran participar de varias jornadas deberán completar nuevamente el registro para obtener el código QR correspondiente.

La recomendación oficial es realizar el trámite con anticipación, para evitar demoras al momento del ingreso.

La programación completa de los Fan Fest y toda la información para el ingreso se puede conocer en fanfest.santafe2026.ar.