Juegos Suramericanos: Las Leonas ganaron y se desató la fiesta celeste y blanca en Santa Fe

Argentina aplastó 14-0 a Paraguay y desencadenó la verdadera pasión deportiva en la ciudad. El estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH) fue escenario de una mañana cargada de emoción y aliento por la camiseta argentina.

La ciudad capital vivió una jornada radiante e inolvidable. En el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , el seleccionado nacional femenino de hockey, Las Leonas , colmó y superó todas las expectativas de una ciudad que se preparó con los brazos abiertos para recibirlas.

Las flamantes campeonas del mundo deslumbraron en su debut oficial e hicieron vibrar la alfombra sintética de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH) con un contundente 14-0 sobre el seleccionado de Paraguay, por la primera fecha del Grupo A.

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Desde muy temprano, las tribunas del estadio santafesino de hockey se convirtieron en un verdadero festival de colores, emoción y fervor. Familias, estudiantes de escuelas de la ciudad y del interior de la provincia, simpatizantes llegados desde distintos rincones de Santa Fe y de países vecinos transformaron el campo deportivo en una caldera albiceleste. Globos, vinchas, gorros, camisetas, banderas gigantes y rostros pintados le dieron un marco vibrante y desbordante de entusiasmo a una mañana perfecta, con sol a pleno.

Historias de emoción, familia y pasión

El deporte abraza, une y enorgullece a toda la región. La marea de visitantes también sumó el entusiasmo de las sedes vecinas. Marisa Gaitán y Hugo Andrés, vecinos de Rafaela, salieron a las 7 de la mañana para no perderse ni un solo segundo de la fiesta en la capital: "¡Estamos a full con los Juegos! Rafaela también es sede y lo estamos viviendo con una alegría enorme, pero acá en Santa Fe están Las Leonas y Los Leones y no podíamos faltar”.

“Somos fanáticos absolutos del deporte argentino. Vinimos equipados con todo: el infaltable mate, banderas, banderines, gorros y camisetas. A la capital la vemos espléndida, llena de color y con un entusiasmo contagiante. Es un gran evento para la provincia", afirmó Marisa, quien además es voluntaria en su ciudad natal.

Entre la multitud se destacó la emotiva presencia de Lilian Ramírez y Gustavo Acuña, quienes viajaron especialmente desde Paraguay para alentar con el corazón repleto de orgullo a su hija, Celeste Acuña, capitana del seleccionado paraguayo.

"Está todo muy lindo, increíblemente bien organizado. Vinimos a ver a nuestra hija que es la capitana del equipo, así que estamos inmensamente orgullosos. A la ciudad de Santa Fe la vimos maravillosa, hermosa como siempre; ya habíamos venido antes y nos encanta. Nos estamos alojando en lo de unos amigos y seguro aprovecharemos para recorrerla más. Ahora nos toca tomar unos mates y disfrutar del partido", compartieron emocionados los padres de la capitana guaraní.

Niños y jóvenes, protagonistas de los Juegos

El valor educativo y formativo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se sintió con fuerza en cada rincón de la cancha. Una delegación de 52 estudiantes de 5° año de la EESO N° 418 General San Martín de Ceres emprendió el viaje a las 4.30 de la madrugada para ser parte de este hecho histórico.

"Vinimos a ver el debut de las grandes Leonas. Nos encantan los deportes, venimos siguiendo al hockey y teníamos una ilusión enorme. Salimos re temprano con todo el entusiasmo de verlas ganar. Esto es una oportunidad única y maravillosa para disfrutar con amigos", expresaron entre sonrisas los alumnos Vicente Uberti y Juan Bessone, quienes contaron que venían trabajando el evento deportivo en las aulas y que planean seguir disfrutando de la agenda deportiva y del Fan Fest local.

De igual manera, la Escuela N° 37 Manuel Belgrano de la vecina localidad de Recreo copó las gradas con los alumnos de 5° grado de ambos turnos. Su profesora de Educación Física, Celeste Ferrado, no ocultó la emoción del grupo: "Decidimos venir porque sabíamos que era una experiencia única e inolvidable, tanto para los adultos como para los chicos, sobre todo para ellos. Cuando nos enteramos la semana pasada de que veníamos a ver a Las Leonas, no podíamos más de la alegría. En el aula venimos trabajando muchísimo sobre los valores del deporte y los Juegos. Están todos super emocionados".

Santa Fe late al ritmo del deporte continental

La aplastante victoria del conjunto dirigido por Juan Martín López fue el corolario perfecto para una jornada que reafirma a Santa Fe como una capital receptora de grandes eventos de nivel internacional, donde la infraestructura deportiva, la calidez de su gente y el trabajo articulado convierten a cada fecha en una fiesta del encuentro, la convivencia y el deporte.

Los Juegos Suramericanos 2026 recién empiezan: la invitación está abierta para seguir viviendo dos semanas a puro ritmo, competencia y emoción en cada uno de los escenarios y en el Fan Fest de la ciudad.