Federico Vera: "Esto siempre era mi sueño con Unión"

En la previa sumar los primeros minutos de fútbol en La Cuna de la Bandera, Vera charló con radio Gol 96.7 y en el inicio reconoció que ""la verdad que es un momento hermoso. Esto siempre era mi sueño con Unión, es algo que quería cuando me fui a Las Parejas, quería volver y disputar un puesto. Por eso estoy muy feliz".

Más adelante, admitió que "me vieron en un Tiburón Lagunero, me fui a probar a los 12 años hasta ahora. Juampi (Pumpido) me subió a Reserva, en inferiores jugué mucho y fui capitán con Pablo Secrestad. Creo que en Las Parejas tuve confianza, continuidad que no tenía y el roce del Federal, que en Primera es bueno. Para mí fue importante hacer las cosas bien".

En otro tramo de la charla, Vera expresó que "un poco cada uno de los integrantes del cuerpo técnico me fueron hablando, aconsejando, vieron partidos míos en Las Parejas, ahora me dijeron que tenía que demostrar en el día a día. Todos me dijeron algo positivo".

FEDERICO VERA.jpg Federico Vera estuvo en Las Parejas y ahora pelea por tener su lugar en Unión.

Cuando le preguntaron sobre sus principales características, el defensor apuntó que "me gusta mucho pasar al ataque continuamente, de volante puedo jugar pero me siento más cómodo como lateral. Estamos trabajando sobre todos los movimientos".

Al estar transitando el inicio de un lindo trayecto en el profesionalismo, Vera no dudó en decir que "en la familia están todos contentos y esperando el debut. Cecchini estará recostado sobre la derecha con Cabrera. Yo me siento muy cómodo, mis compañeros me dan la confianza y eso ayuda. Con los mellis Calderón, con Blasi que voy a entrenar, son los que más tengo contacto, pero no tengo problemas con nadie".

En la parte final, apuntó que "Brian (Blasi) me dio muchos consejos porque él jugó mucho de lateral, me ayuda siempre, a veces me reta pero me lo dice de buena manera. El Mugre (Corvalán) es un poco la voz, con Nery (Leyes) que también está, es un buen grupo y espero poner mi granito de arena para acompañar al resto".