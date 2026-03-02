Fernando Zerbonia confirmó su regreso al Nuevo Car Show Santafesino

El piloto de la capital santafesina, Fernando Zerbonia , confirmó su regreso al Nuevo Car Show en la Clase 3 con un proyecto propio y una apuesta deportiva ambiciosa para el 2026, marcando una nueva etapa personal y familiar dentro de la categoría

El punto de partida de esta nueva etapa fue una decisión estructural fuerte: comenzar desde cero con una base completamente nueva para encarar el proyecto con identidad propia: “Nosotros compramos un chasis nuevo ( Chevrolet Classic) y lo armamos absolutamente todo en mí taller”, contó Fernando, orgulloso.

Fernando Zerbonia vuelva al Nuevo Car Show Santafesino

Con la estructura ya definida, el proceso continuó con la participación de colaboradores de confianza, cada uno aportando su especialidad dentro del desarrollo general del auto: “Bajo nuestra dirección, los trabajos en la jaula se los confiamos a Emiliano Espósito”

Superada esa instancia, el proyecto avanzó hacia la terminación estética y los detalles finales, consolidando el conjunto antes de su armado definitivo: “Una vez que pasó por pintura el que se encargó del armado final y detalles de carrocería fue Bruno Dominino.”

En paralelo al desarrollo estructural, también se completaron las áreas claves vinculadas al comportamiento dinámico de la unidad, buscando dejar todo listo para la etapa competitiva: “Con respecto a la mecánica, también se terminó todo lo referente a la suspensión y el sistema de frenos.”

El enfoque técnico no se detiene. Actualmente el trabajo se centra en las unidades de potencia, con evaluaciones constantes para optimizar el rendimiento del conjunto: “En este momento estoy trabajando en dos motores y estamos probamos varios elementos», aclara el santafesino.

Este proyecto, además de deportivo, tiene un fuerte componente generacional. Zerbonia busca transmitir experiencia y conocimiento dentro del propio núcleo familiar: “Yo trabajo en colaboración con mi hijo Franco, quiero que vaya incorporando conocimientos para que en el 2027 todo lo conduzca él”, nos informa con emoción.

El retorno a la categoría también tiene esa carga emocional que destacamos, ya que marca el reencuentro después de un largo tiempo: “Después de algunos años volver a competir dentro del Nuevo Car Show me pone feliz. Estamos trabajando mucho para el debut en esta apuesta fuerte que hicimos con el Chevrolet Classic”.

El espíritu con que la estructura encara este desafío combina entusiasmo, compromiso y ambición deportiva: "Todo lo hacemos con nuestras manos y con muchas ganas, siempre con la idea de ser competitivos"- Un regreso con bases sólidas, planificación familiar y objetivos bien definidos. Así vuelve Fernando Zerbonia a la Clase 3 del Nuevo Car Show y con ese entusiasmo, lo estamos esperando.