Uno Santa Fe | Car Show

Fernando Zerbonia confirmó su regreso al Nuevo Car Show Santafesino

Regreso confirmado en clase 3: Fernado Zerbonia y nuevo proyecto deportivo en el Nuevo Car Show Santafesino

2 de marzo 2026 · 17:28hs
Fernando Zerbonia confirmó su regreso al Nuevo Car Show Santafesino

El piloto de la capital santafesina, Fernando Zerbonia, confirmó su regreso al Nuevo Car Show en la Clase 3 con un proyecto propio y una apuesta deportiva ambiciosa para el 2026, marcando una nueva etapa personal y familiar dentro de la categoría

El punto de partida de esta nueva etapa fue una decisión estructural fuerte: comenzar desde cero con una base completamente nueva para encarar el proyecto con identidad propia: “Nosotros compramos un chasis nuevo (Chevrolet Classic) y lo armamos absolutamente todo en mí taller”, contó Fernando, orgulloso.

Fernando Zerbonia vuelva al Nuevo Car Show Santafesino

Con la estructura ya definida, el proceso continuó con la participación de colaboradores de confianza, cada uno aportando su especialidad dentro del desarrollo general del auto: “Bajo nuestra dirección, los trabajos en la jaula se los confiamos a Emiliano Espósito”

Superada esa instancia, el proyecto avanzó hacia la terminación estética y los detalles finales, consolidando el conjunto antes de su armado definitivo: “Una vez que pasó por pintura el que se encargó del armado final y detalles de carrocería fue Bruno Dominino.”

En paralelo al desarrollo estructural, también se completaron las áreas claves vinculadas al comportamiento dinámico de la unidad, buscando dejar todo listo para la etapa competitiva: “Con respecto a la mecánica, también se terminó todo lo referente a la suspensión y el sistema de frenos.”

El enfoque técnico no se detiene. Actualmente el trabajo se centra en las unidades de potencia, con evaluaciones constantes para optimizar el rendimiento del conjunto: “En este momento estoy trabajando en dos motores y estamos probamos varios elementos», aclara el santafesino.

Este proyecto, además de deportivo, tiene un fuerte componente generacional. Zerbonia busca transmitir experiencia y conocimiento dentro del propio núcleo familiar: “Yo trabajo en colaboración con mi hijo Franco, quiero que vaya incorporando conocimientos para que en el 2027 todo lo conduzca él”, nos informa con emoción.

El retorno a la categoría también tiene esa carga emocional que destacamos, ya que marca el reencuentro después de un largo tiempo: “Después de algunos años volver a competir dentro del Nuevo Car Show me pone feliz. Estamos trabajando mucho para el debut en esta apuesta fuerte que hicimos con el Chevrolet Classic”.

El espíritu con que la estructura encara este desafío combina entusiasmo, compromiso y ambición deportiva: "Todo lo hacemos con nuestras manos y con muchas ganas, siempre con la idea de ser competitivos"- Un regreso con bases sólidas, planificación familiar y objetivos bien definidos. Así vuelve Fernando Zerbonia a la Clase 3 del Nuevo Car Show y con ese entusiasmo, lo estamos esperando.

Car Show Fernando Zerbonia Chevrolet

Lo último

Colastiné Sur: robaron cables de la planta potabilizadora y dejaron al barrio sin agua por más de 24 horas

Colastiné Sur: robaron cables de la planta potabilizadora y dejaron al barrio sin agua por más de 24 horas

Se entregó el presunto asesino de un adolescente de 16 años en barrio Yapeyú

Se entregó el presunto asesino de un adolescente de 16 años en barrio Yapeyú

Golpe al narcotráfico: secuestraron más de 450 kilos de cocaína tras una persecución cinematográfica

Golpe al narcotráfico: secuestraron más de 450 kilos de cocaína tras una persecución cinematográfica

Último Momento
Colastiné Sur: robaron cables de la planta potabilizadora y dejaron al barrio sin agua por más de 24 horas

Colastiné Sur: robaron cables de la planta potabilizadora y dejaron al barrio sin agua por más de 24 horas

Se entregó el presunto asesino de un adolescente de 16 años en barrio Yapeyú

Se entregó el presunto asesino de un adolescente de 16 años en barrio Yapeyú

Golpe al narcotráfico: secuestraron más de 450 kilos de cocaína tras una persecución cinematográfica

Golpe al narcotráfico: secuestraron más de 450 kilos de cocaína tras una persecución cinematográfica

Un santafesino en Dubái, en el ojo del conflicto de Medio Oriente: Se muestra un caos que acá no se percibe

Un santafesino en Dubái, en el ojo del conflicto de Medio Oriente: "Se muestra un caos que acá no se percibe"

Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Ovación
¡Atentos Unión y Colón! Podría levantarse el paro de AFA el fin de semana

¡Atentos Unión y Colón! Podría levantarse el paro de AFA el fin de semana

La reserva de Unión le ganó sobre la hora a Sarmiento en Santa Fe y rompió la sequía

La reserva de Unión le ganó sobre la hora a Sarmiento en Santa Fe y rompió la sequía

La reserva de Colón perdió ante Newells en Rosario y sigue sin ganar

La reserva de Colón perdió ante Newell's en Rosario y sigue sin ganar

La arquera de Unión, Naila Zaninetti: El grupo nos llevó a Primera

La arquera de Unión, Naila Zaninetti: "El grupo nos llevó a Primera"

Unión disfruta de la mejor versión de Cristian Tarragona

Unión disfruta de la mejor versión de Cristian Tarragona

Policiales
Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos