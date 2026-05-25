García Cuerva, en el tedeum: "Basta de arengar la polarización porque nadie se salva solo"

En el tedeum, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires pidió a la dirigencia política “diálogo” y “reconciliación” por los que “no pueden más”

El arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , pidió terminar con "la división y la polarización" porque "nadie se salva solo" . Así lo expresó este lunes en el tedeum por el 25 de Mayo , frente a la plana mayor del gobierno del presidente Javier Milei, que lo escuchó en primera fila.

García Cuerva habló de la necesidad de unir a cuatro actores "esenciales para la Argentina" actual y enumeró: "El actor del bien común: no como la suma de intereses, sino como la capacidad de una Nación de velar por todos sus hijos. El actor del diálogo: escuchando, respetando y hablando cordialmente, buscando consenso en la diversidad".

"El actor de la amistad social: basta de arengar la división y la polarización porque «nadie se salva solo» como nos decía el papa Francisco. Y por ultimo, el actor de la esperanza que, como un motor interno, anima cotidianamente a tantos los argentinos que todos los días hacen enormes esfuerzos y siguen apostando por un futuro mejor".

El arzobispo García Cuerva no escatimó críticas a la clase dirigente

Para García Cuerva, se trata de "cuatro amigos capaces de cargar lo que hoy tiene paralizado" al pueblo argentino y su clase dirigente. "No nos podemos permitir ser ingenuos. La sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte, mientras diversos intereses juegan su partida, ajenos a las necesidades de todos", alertó.

También resaltó que el "individualismo rompe los vínculos de fraternidad y descompone a la Nación". "Terminamos siendo solo una suma de individuos en un mismo territorio donde cada uno piensa en sí mismo y en el propio bienestar", subrayó García Cuerva ante la atenta mirada de Milei.

En otro tramo de la misa, el arzobispo sostuvo que el "pueblo argentino es un pueblo de fe" que, a pesar de la crisis crónicas, "sigue adelante y se pone la patria al hombro". "De esa reserva espiritual, heredada de nuestros abuelos, brota la dignidad, la serenidad aguantadora y esperanzada".

"Lo que nos falta es una clase dirigente que se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación y que lo haga por los que no pueden más", enfatizó y cargó contra el odio en redes sociales: "Haters de hoy, sentados en una computadora de escritorio o cómodamente instalados delante de una pantalla, hacen terrorismo de las redes, descalificando y difamando".

En el inicio de su discurso, habló de ser "solidarios con el dolor ajeno" y profundizó: "Nadie es descartable, desechable; todos somos importantes, comenzando por los niños, enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados".

"La creatividad y la audacia pueden más. Una empresa tan difícil y arriesgada porque se pusieron de acuerdo y dejaron de lado las diferencias. En términos políticos: acordaron, consensuaron, se plantearon una tarea común pensando en los más frágiles", resaltó. Sobre el final, García Cuerva instó a cultivar la amabilidad.

El presidente Milei estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumado al Gabinete completo; además de representantes del Poder Legislativo. La ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel se debió a que no fue invitada por Presidencia de la Nación,