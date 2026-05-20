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Cómo serán los festejos por el 25 de Mayo en Santa Fe: desfile, tedeum y gala patriótica

La ciudad de Santa Fe celebrará el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con una fiesta popular en Plaza 25 de Mayo organizada por Provincia y Municipio

20 de mayo 2026 · 10:33hs
Cómo serán los festejos por el 25 de Mayo en Santa Fe: desfile

Cómo serán los festejos por el 25 de Mayo en Santa Fe: desfile, tedeum y gala patriótica

La ciudad de Santa Fe se prepara para celebrar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con una serie de actividades oficiales y propuestas abiertas al público organizadas por el Gobierno provincial y la Municipalidad. Los festejos incluirán una gala patriótica, el tradicional tedeum, un desfile cívico militar y una fiesta popular en Plaza 25 de Mayo.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de la capital provincial, Juan Pablo Poletti, encabezarán las actividades conmemorativas previstas para el domingo 24 y lunes 25 de mayo.

Gala patriótica en el Teatro Municipal

Las celebraciones comenzarán el domingo 24 de mayo a las 20 con una Gala Patriótica en el Teatro Municipal 1° de Mayo, ubicado en San Martín 2020. Allí se presentará la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, en una velada especial en homenaje a la fecha patria.

Tedeum y fiesta popular en Plaza 25 de Mayo

El lunes 25 de mayo las actividades oficiales continuarán desde las 15 con el tradicional tedeum en la Catedral Metropolitana de Santa Fe.

Posteriormente, se desarrollará una fiesta popular en Plaza 25 de Mayo, donde vecinos y turistas podrán disfrutar de distintas propuestas culturales y recreativas. Entre las actividades previstas habrá:

  • Degustación de meriendas tradicionales
  • Feria de emprendedores locales
  • Actividades vinculadas al Tour Suramericano Santa Fe 2026

Desfile cívico militar frente a Casa de Gobierno

Uno de los momentos centrales de la jornada será el acto oficial y desfile cívico militar, programado para las 15.30 frente a Casa de Gobierno, sobre Plaza 25 de Mayo.

Además, a las 16.45 se presentará el Coro Polifónico “La Merced”, como cierre artístico de la jornada patria.

Desde la organización informaron que, en caso de mal tiempo, el acto central se trasladará al Hall de Casa de Gobierno y luego se realizará la actuación del coro.

Las actividades forman parte de los festejos oficiales por el 25 de Mayo en Santa Fe, una de las fechas patrias más importantes del calendario argentino, que cada año convoca a miles de santafesinos en el centro de la capital provincial.

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