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El Gobierno no invitó a Victoria Villarruel al Tedeum del 25 de mayo

Así lo informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

23 de mayo 2026 · 15:05hs
Victoria Villarruel

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación

La vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada la Casa Rosada al Tedeum del 25 de mayo que se llevará a cabo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue la encargada de cursar las invitaciones a través del área de ceremonial, según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Según el protocolo, Presidencia envía las participaciones y se encarga del operativo de seguridad, más allá de que el evento se realice en la Catedral.

De esta forma, el Gobierno evitará las imágenes de Milei y Villarruel, y las especulaciones sobre si se saludan o no, además de las miradas puestas en la vicepresidenta y sus señales durante todo el encuentro.

El Tedeum es un evento tradicional del 25 de mayo, al que asisten el Presidente y su Vicepresidente. En general, el mandatario sale de Casa Rosada caminando junto a su comitiva, y atraviesa la Plaza de Mayo hasta llegar a la Catedral.

Villarruel había sido invitada en las ediciones anteriores, más allá de la tensión que desde que ambos asumieron fue creciendo con el correr de los meses.

Este año, la mala y nula relación entre Milei y su vice quedará evidenciada en la ceremonia religiosa, a la que directamente no fue invitada.

Se espera que sí participen funcionarios nacionales, diputados, senadores nacionales de La Libertad Avanza y aliados del PRO. Según supo NA de fuentes del Senado, sí fueron invitados legisladores de la Cámara alta y el presidente provisional del cuerpo, Bartolomé Abdala.

A principios de mayo se dio un último cortocircuito entre el Gobierno y Villarruel, en medio de la polémica por las denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La vicepresidenta publicó un posteo irónico sobre las refacciones de lujo que el titular de ministros realizó en su casa de un barrio cerrado, le deseó a un seguidor “una cascada de éxitos”.

Sin identificar al destinatario, Villarruel publicó en su cuenta de la red social X un posteo que solo dice: “Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!”.

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