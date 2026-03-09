Boca pierde un jugador para enfrentar a Unión en el 15 de Abril

Uno Santa Fe | Unión | Boca Juniors

El mediocampista de Boca sufrió un desgarro en el aductor izquierdo y estará varias semanas fuera, perdiéndose el partido del domingo ante Unión.

Ovación

Por Ovación

9 de marzo 2026 · 19:22hs
El mediocampista Tomás Belmonte sufrió un desgarro de grado II en el aductor izquierdo y será baja en Boca Juniors durante varias semanas. La lesión obliga al entrenador Claudio Úbeda a reorganizar el mediocampo justo antes del compromiso frente a Unión, que se disputará el domingo a las 22 en el Estadio 15 de Abril.

La lesión de Tomás Belmonte

El parte médico difundido por el club confirmó que el exvolante de Club Atlético Lanús padece una lesión muscular grado II en el aductor izquierdo, una dolencia que requiere un proceso de recuperación que suele extenderse entre tres y cuatro semanas.

El futbolista ya comenzó el tratamiento de rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico. Durante las primeras etapas realizará trabajos de recuperación física y posteriormente avanzará con una puesta a punto progresiva para recuperar ritmo competitivo. La noticia representa un nuevo contratiempo para el cuerpo técnico, que en las últimas semanas había empezado a recuperar jugadores tras una seguidilla de lesiones en el plantel.

Un recambio habitual en el mediocampo de Boca

Aunque en el último tramo del campeonato Belmonte había perdido la titularidad, el mediocampista continuaba siendo una pieza habitual dentro de la rotación del mediocampo.

El entrenador lo utilizaba con frecuencia como alternativa desde el banco, tanto para reforzar el equilibrio defensivo como para reemplazar a alguno de los volantes titulares durante el desarrollo de los partidos. Su ausencia, por lo tanto, obliga al cuerpo técnico a reordenar las variantes disponibles en una zona del campo clave para el funcionamiento del equipo.

Además del cruce con el Tatengue, el volante también se perdería otros compromisos cercanos del calendario. Entre ellos aparecen los partidos frente a San Lorenzo de Almagro, Instituto Atlético Central Córdoba y Talleres de Córdoba, dependiendo de la evolución de su recuperación.

La situación de Ángel Romero también genera cautela

El cuerpo técnico sigue con atención la evolución de Ángel Romero, quien se recupera de una lesión muscular que había sufrido en el aductor derecho. Volvió a entrenarse junto al resto del plantel en los últimos días, pero el cuerpo técnico decidió reducirle las cargas de trabajo para evitar una recaída. Por ese motivo, todavía no está asegurada su presencia en los próximos compromisos, ya que la prioridad del club es que el jugador complete la recuperación sin riesgos.

Boca Juniors Unión Claudio Úbeda Tomás Belmonte
