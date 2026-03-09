Uno Santa Fe | Unión | Rojo

El Rojo prepara tres cambios para enfrentar a Unión por el Torneo Apertura

Gustavo Quinteros modificará la formación que venía utilizando el Rojo y ajustará defensa y ataque para el partido ante Unión.

9 de marzo 2026
El entrenador de Independiente, Gustavo Quinteros, definió tres modificaciones en el equipo titular para recibir a Unión este martes desde las 19.45, en el marco de la fecha 10 del Liga Profesional de Fútbol – Torneo Apertura 2026. Los cambios apuntan principalmente a la defensa y al ataque, luego del último triunfo ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Los cambios de Independiente para enfrentar a Unión

El técnico del Rojo decidió realizar dos variantes en la última línea respecto del equipo que se presentó en el compromiso anterior. El primero de los movimientos será el regreso de Sebastián Valdez, quien volverá a ocupar un lugar en la zaga central tras cumplir con la fecha de suspensión. Su retorno implica la salida de Juan Fedorco, que había sido titular durante su ausencia.

La segunda modificación estará en el lateral derecho, donde Santiago Arias comenzará desde el arranque en lugar de Leonardo Godoy. Con esta variante, el entrenador busca mayor solidez defensiva y una mejor proyección ofensiva por ese sector del campo.

La modificación ofensiva que prepara Gustavo Quinteros

El tercer cambio estará en la zona ofensiva, donde el cuerpo técnico decidió mover piezas después de analizar los últimos partidos. Ignacio Pussetto dejará el once inicial tras haber contado con varias oportunidades consecutivas para consolidarse en el equipo. En su lugar ingresará Santiago Montiel, quien regresará como extremo derecho.

Montiel viene de reaparecer recientemente después de superar un desgarro muscular, lesión que lo había mantenido varias semanas fuera de la competencia. Ante el conjunto mendocino sumó sus primeros minutos desde el banco y ahora tendría la posibilidad de recuperar la titularidad.

El once probable de Independiente ante Unión

Con estas modificaciones, el entrenador mantendría la base del equipo que viene utilizando en las últimas jornadas, apostando a sostener el funcionamiento colectivo que mostró el conjunto en el último compromiso. El esquema mantendría un equilibrio entre experiencia y juventud, con futbolistas claves en el mediocampo y extremos veloces para acompañar al centrodelantero.

El posible equipo: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lucas Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.

Una baja: Walter Mazzantti

En paralelo a la preparación del partido, el club cerró la transferencia de Walter Mazzantti, quien continuará su carrera en Newell's Old Boys. La operación implica que Quinteros pierda una alternativa ofensiva en el banco de suplentes, algo que podría influir en la rotación del equipo durante las próximas fechas del campeonato.

El aviso de Rosso en Unión: "Si la situación con Racing no prospera tomaremos otras medidas"

Malcorra analizó a Unión antes del cruce con Independiente: "Es un equipo peligroso de contra"

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

Una vuelta y otra ausencia en los convocados de Unión para jugar ante Independiente

Xavi y Laporta chocan por el frustrado regreso de Messi a Barcelona

Tragedia en el macrocentro: un motociclista murió tras un choque con un colectivo en calle Urquiza

Una vuelta y otra ausencia en los convocados de Unión para jugar ante Independiente

Xavi y Laporta chocan por el frustrado regreso de Messi a Barcelona

Tragedia en el macrocentro: un motociclista murió tras un choque con un colectivo en calle Urquiza

Un argentino aparece como candidato para dirigir al Real Madrid

Casi la mitad de los pacientes que se atienden en hospitales públicos de Santa Fe tiene obra social o prepaga

El aviso de Rosso en Unión: "Si la situación con Racing no prospera tomaremos otras medidas"

Unión visitará a Independiente siendo uno de los más implacables de la zona A

Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos fino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Boca pierde un jugador para enfrentar a Unión en el 15 de Abril

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe