El Rojo prepara tres cambios para enfrentar a Unión por el Torneo Apertura

Gustavo Quinteros modificará la formación que venía utilizando el Rojo y ajustará defensa y ataque para el partido ante Unión.

El entrenador de Independiente , Gustavo Quinteros , definió tres modificaciones en el equipo titular para recibir a Unión este martes desde las 19.45, en el marco de la fecha 10 del Liga Profesional de Fútbol – Torneo Apertura 2026. Los cambios apuntan principalmente a la defensa y al ataque, luego del último triunfo ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

El técnico del Rojo decidió realizar dos variantes en la última línea respecto del equipo que se presentó en el compromiso anterior. El primero de los movimientos será el regreso de Sebastián Valdez , quien volverá a ocupar un lugar en la zaga central tras cumplir con la fecha de suspensión. Su retorno implica la salida de Juan Fedorco , que había sido titular durante su ausencia.

La segunda modificación estará en el lateral derecho, donde Santiago Arias comenzará desde el arranque en lugar de Leonardo Godoy. Con esta variante, el entrenador busca mayor solidez defensiva y una mejor proyección ofensiva por ese sector del campo.

La modificación ofensiva que prepara Gustavo Quinteros

El tercer cambio estará en la zona ofensiva, donde el cuerpo técnico decidió mover piezas después de analizar los últimos partidos. Ignacio Pussetto dejará el once inicial tras haber contado con varias oportunidades consecutivas para consolidarse en el equipo. En su lugar ingresará Santiago Montiel, quien regresará como extremo derecho.

Montiel viene de reaparecer recientemente después de superar un desgarro muscular, lesión que lo había mantenido varias semanas fuera de la competencia. Ante el conjunto mendocino sumó sus primeros minutos desde el banco y ahora tendría la posibilidad de recuperar la titularidad.

El once probable de Independiente ante Unión

Con estas modificaciones, el entrenador mantendría la base del equipo que viene utilizando en las últimas jornadas, apostando a sostener el funcionamiento colectivo que mostró el conjunto en el último compromiso. El esquema mantendría un equilibrio entre experiencia y juventud, con futbolistas claves en el mediocampo y extremos veloces para acompañar al centrodelantero.

El posible equipo: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lucas Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.

Una baja: Walter Mazzantti

En paralelo a la preparación del partido, el club cerró la transferencia de Walter Mazzantti, quien continuará su carrera en Newell's Old Boys. La operación implica que Quinteros pierda una alternativa ofensiva en el banco de suplentes, algo que podría influir en la rotación del equipo durante las próximas fechas del campeonato.